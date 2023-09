Bulldog dejó el alma en cada canción de un show histórico

79490551.jpeg

“Fuerza y pasión”, con imágenes en pantalla que mostraban escenas bélicas que siguen interpelando, fue la canción que precedió al primer saludo del guitarrista “Willy” Tagliarini. “Estamos tratando de no desconcentrarnos, si no nos quebramos”, dijo, y cerró el saludo con “sin fuerza y sin pasión, ¿a dónde vamos?”. “Rata” España, el bajista que con el baterista Adrián Gómez compone la potente base rítmica, remarcó que la lista de canciones iba a ir “acorde al lugar en donde estamos tocando, no las más clásicas”. Antes de cantar “Vuelve”, propuso no mirar tanto las pantallas y disfrutar de los encuentros frente a frente, como dice la letra del tema. “Este tema eriza la piel”, anticipó Mantu al anunciar su interpretación de “Templanza”. El público, disciplinado, sentado y en silencio, siguió atentamente el tema. La versión grabada en España tuvo un recorte por parte del productor y en el show cantaron la letra original, con un brillante riff de Willy bajando a tocar a la platea.