Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

A una semana de finalizada la misión Artemis II , que llevó a cuatro astronautas a estar en órbita alrededor de la Luna , el Complejo Astronómico Municipal de Rosario será escenario de una experiencia inmersiva que combinará música e imágenes mediante una tecnología de punta que permitirá el disfrute con todos los sentidos, como si uno pudiera girar alrededor del satélite.

Y para esa experimento, nada mejor que reencontrarse con la música de “Dark Side of The Moon” , el legendario álbum de Pink Floyd que en esta oportunidad sonará en vivo, a cargo de un grupo de músicos de Rosario.

La cita es para este viernes y sábado, a las 20.30, en la sala Planetario del complejo ubicado en el parque Urquiza . Para acceder a ese espectáculo habrá que presentarse una hora antes y adquirir un bono contribución por mil pesos. La propuesta tiene como valor agregado a Mr. Floyd, una agrupación local que promete tocar todos los temas del disco más otros clásicos de la banda inglesa.

En diálogo con La Capital , Sebastián Bosch, director del Complejo Astronómico Municipal se entusiasma: “Todo lo que suceda ahí adentro se verá en 360º y será inmersivo. Esto es posible porque hace poco tiempo equipamos la sala con el sistema Full Domo Digital que tiene 24 metros de diámetro y permite pasar imágenes en vivo. A eso se suma al sistema de sonido 8.2 que incorporamos el año pasado”.

Música en vivo como valor agregado

Bosch remarca que, sin ese tipo de equipamiento, un espectáculo de este tipo no hubiera sido posible. Además, reveló que el complejo ubicado sobre la avenida Diario La Capital (prolongación de calle Montevideo) es el más grande de la Argentina. “Mucha gente no lo sabe, pero el planetario de Rosario por muy poquito es más grande que el de Buenos Aires”.

sala planetario 2 Foto: Secretaría de Cultura y Educación

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Con relación al espectáculo con música de Pink Floyd que se podrá disfrutar viernes y sábado, que viene a estar en sintonía con el hecho histórico de hace pocos días, Bosch destacó dos cuestiones importantes: “Por un lado, la música estará a cargo de Mr. Floyd, una banda rosarina de muchos años de trayectoria. Y por el otro, la accesibilidad en el costo de la entrada. La gente presenciará un espectáculo de calidad y pagará un bono contribución de mil pesos. Y lo mejor es que esta propuesta se hace un espacio público”.

“Para este espectáculo se dieron varias cuestiones, todas juntas. La música de Pink Floyd es buenísima. ‘El lado oscuro de la Luna’ es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Coincide en que el Artemis II cruzó por el lado oculto de la Luna casi en el mismo tiempo en que dura el álbum. Creemos nos hace presumir que habrá una mucha demanda para ver este espectáculo, probablemente mucha gente se quede afuera”, expresó Bosch.

La tecnología al servicio del show

En base a ese pronóstico, desde el Complejo Astronómico tienen en carpeta dos funciones más en mayo, quizás el 8 y 9. “Por eso, pedimos disculpas y paciencia porque la sala tiene una capacidad limitada de 250 personas que estarán sentadas. Las boleterías estarán habilitadas viernes y sábado una hora antes de la función, es decir a las 19.30. Seguramente, para las próximas actividades habrá cosas que ajustar”.

sala planetario 6 Foto: Secretaría de Cultura y Educación

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A nivel tecnológico, la “vedette” del evento es el sistema Full Domo Digital que se viene usando en todas las funciones en la sala Planetario desde hace dos años. El acto inaugural fue un tributo a Gustavo Cerati con música grabada que llevaba como título “Canciones por el universo”. El dispositivo también se usó en cada una de las presentaciones con temas de astronomía que son el eje central del Complejo.

“Las funciones se siguen proyectando con el aparato optomecánico, que es el proyector que tira estrellas hacia la cúpula. Hace dos años agregamos el Full Domo que permite proyectar videos y hace un año sumamos el sistema de sonido que brinda una experiencia mucho más agradable con una calidad 8.2. Son ocho torres distribuidas adentro de la cúpula y dos subwoofer. Tiene un sonido muy bueno. Todo está pensado para funciones que tienen que ver con la temática del espacio”, destacó Bosch.

planetario Foto: Secretaría de Cultura y Educación

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Finalmente, el titular del Complejo aclaró que el espectáculo “es un plus que es parte de la agenda completa que tiene el lugar. Esto surgió porque se acercó Mr. Floyd a decirnos que querían tocar en el Planetario. Ellos venían con una importante trayectoria y tenían esa idea. Entonces construimos una propuesta y llegamos a la conclusión que esto debía suceder dentro de la sala. Pero esto no hubiera sido posible sin el equipamiento de la sala, la generosidad de banda a ofrecer algo de estas características. El regreso de la humanidad a la Luna. Confluyeron un montón de cosas para que esto pudiera realizarse”.