Bizarrap reveló por qué no le pone nombre a sus legendarias sesiones El productor musical estuvo en el piso del programa de televisión español "El hormiguero" y contó por qué sus grabaciones sólo tienen número. 30 de junio 2023 · 10:48hs

Bizarrap pasó por el talkshow español "El Hormiguero" y explicó por qué no le pone nombre a sus canciones.

Bizarrap está de gira por España, en medio del lanzamiento de su “Music Session #56" junto al portorriqueño Rauw Alejandro. En este contexto, pasó por el talk show “El hormiguero”, conducido por Pablo Motos, y habló de todo. Incluso, explicó por qué no le pone nombre a sus canciones.

"Fue algo que surgió la verdad. La gente le pone el nombre a las canciones. Por ejemplo, a la de Quevedo le dicen 'Quédate'. La de Shakira puede ser 'Pa tipos como tú'. Fue como algo que surgió cuando yo empecé a enumerar las sesiones y siento que eso también le da un significado, es un número solo que tienen las personas que vienen a cantar conmigo", aseguró el Biza, que además contó que le guardó la sesión número 23 a Paulo Londra durante tres años.

También explicó de qué forma rechaza a artistas que le proponen colaborar o cómo incluso descarta canciones hechas. "Yo soy bastante honesto, además de que me gusta colaborar con todo. Siempre estoy dispuesto si tengo tiempo. De hecho, hice un montón de canciones que no salieron y siempre con honestidad voy y digo 'mirá, esta canción no va, no está al nivel máximo que podríamos dar'", detalló.

En sentido similar, contó que el criterio de si un tema es bueno o no es muy subjetivo, y que él se guía por sus propios parámetros. "Si yo lo saco es porque me gusta y con eso a mí me basta. Ya después si encima a la gente le gusta es muchísimo mejor, pero no sé quién puede definir que es bueno y qué es malo. Yo solo hago la música que siento en el momento y generalmente me guío por el tipo de música que estoy haciendo y escuchando en esa etapa de mi carrera", aseguró el productor. En relación a esto, compartió que la "Session #55" junto a Peso Pluma surgió porque estuvo cinco meses escuchando casi exclusivamente corridos mexicanos y quiso incorporar este género a sus colaboraciones.



Como no puede hacer nada sin romper un récord, la visita de Bizarrap a "El Hormiguero" se convirtió en lo más visto de la televisión esa semana, con más de dos millones de espectadores sintonizando la entrevista en vivo.