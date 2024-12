Bizarrap adelantó una colaboración con Luck Ra: ¿se viene el tema del verano?

En el video que subió Biza el día de Navidad, se puede ver una sucesión de pistas del armado musical y se escucha un primer adelanto. "Te busqué por todo el baile pero no te encontré y sonó la canción que te dediqué y ahora me di cuenta que no me hago el duro, me hago el durísimo pero en el fondo te extraño muchísimo", dice la letra, fiel al estilo narrativo del cordobés, vinculado a las fiestas y la noche.