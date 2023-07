Aragorn en Bahía Blanca: Viggo Mortensen presentó su libro de poemas

Sobre el libro “Ramas para un nido”, Mortensen contó que está compuesto por dos partes, una titulada “Lo que no se puede escribir”, publicada hace cinco años, que le había gustado mucho a Gustavo López, y otra con “poemas de diferentes épocas”, algunos de ellos nuevos, escritos “durante el encierro inicial de la pandemia, en 2020 y 2021”.

“Supongo que se contagiaron de ese aire opresivo que respirábamos todos con cuidado, con miedo”, contó el actor de filmes legendarios y entrañables como “Promesas del Este”, “Capitán fantástico” o “Green book”, al señalar que esos poemas “tienen un punto de vista muy condicionado y limitado”.

“Lo que pasó con la pandemia —reflexionó— es que nos forzó a pensar todo el rato en la posibilidad de que la vida se pueda acabar en cualquier momento para cualquier persona; esa cosa del riesgo, de que no hay una promesa que tiene que cumplirse, que vos estás acá y tenés que averiguar por qué, si querés, y punto. Hasta que no estás y normalmente no pensamos en eso”, acotó.

En un español enrevesado, Mortensen reflexionó sobre la lectura y la escritura, contó sobre su gusto por ”compartir con amigos“ lo que escribe y sostuvo que la interpretación de un poema es ”como una película que ves“.

Al terminar la charla, Mortensen se asomó al balcón del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera donde desde donde saludó a unos 300 fans que lo esperaban afuera sin poder entrar por falta de espacio y, antes de irse, firmó sus libros a varios de los presentes. También recibió una remera de la peña Los Cuervos de Bahía Blanca, exhibiendo una vez más su fanatismo futbolero por San Lorenzo.

Tras su visita a Bahía Blanca el actor viajará a la ciudad de Buenos Aires donde hará una presentación del libro el domingo a las 18 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), mientras que a la misma hora, pero del lunes, leerá en voz alta algunos de esos escritos en el porteño Centro Cultural Borges.