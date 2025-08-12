Andrea Bocelli vuelve a la Argentina y hay polémica por el precio casi millonario de las entradas El cantante se presentará en el Teatro Colón el próximo 17 de noviembre. A pesar de que algunos tickets cotizaban casi un millón de pesos, agotó la capacidad en dos horas 12 de agosto 2025 · 14:40hs

Andrea Bocelli regresa a los escenarios argentinos después de quince años y agotó entradas a pesar de los elevados precios

Andrea Bocelli vuelve a la Argentina después de quince años sin visitar el país. El emblemático artista se presentará en el Teatro Colón el próximo 17 de noviembre y hubo polémica por el valor elevado de las entradas. Aunque alcanzaban precios casi millonarios, se agotaron en apenas dos horas.

El tenor lírico italiano estuvo por última vez en el país en 2011, cuando su gira mundial “Incanto” lo trajo al estadio GEBA de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez, el show será en el marco del tour “Live in concert Andrea Bocelli” y se desarrollará un entorno mucho más apropiado para el repertorio del músico, quien alguna vez aseguró que el Colón es "uno de los teatros más lindos del mundo".

Los polémicos precios de las entradas para Andrea Bocelli El lanzamiento de las entradas generó mucha expectativa, pero también algunos cuestionamientos en redes por los altísimos precios. El valor de los tickets osciló entre unos $220000 para ver el espectáculo de pie en la tertulia, y $920000 para disfrutarlo desde el palco central.

“Se tratará de una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno”, señalaron desde el Colón.



La contundente respuesta del público argentino a esta nueva visita del cantante de 66 años hizo que muchos se ilusionaran con la posibilidad de que se agregue una segunda fecha.