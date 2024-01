"Anatomía de una caída": secretos de la vida conyugal

Sandra debe demostrar su inocencia durante un juicio que intenta exponer la verdad: se trata de una investigación profunda no sólo de las circunstancias que rodearon la muerte de marido, sino de un desgarrador viaje psicológico al interior de la conflictiva relación de la pareja y sus secretos.

Justine Triet ganó dos Globos de Oro: a mejor película extranjera y mejor guión original.

En la secuencia inicial, la protagonista recibe en el chalet a una atractiva estudiante que quiere entrevistarla, pero desde el piso de arriba desciende una música con tanto volumen que impide el encuentro: Samuel, el marido, expresa así sus celos sexuales y profesionales. La canción (una versión del tema “P.I.M.P.”, de 50 Cents) se repetirá obsesivamente durante la película cuando el audio de una discusión grabada de la pareja se exponga en el juicio.

“Cuando comenzamos a trabajar en “Anatomía de una caída”, era como una película de género. Pero hay tantos thrillers en las plataformas de streaming que realmente queríamos hacer algo distinto”, dijo la directora en conferencia de prensa en el Festival de Cannes. “La idea original era contar una historia en la cual existiera una falta de elementos visuales, de imágenes, a diferencia de los films que describen un juicio a través de una serie de flashbacks donde se ve la vida anterior a los hechos. Eso hubiera sido más sencillo, mostrar la vida de la pareja de esa manera. Pero aquí todo está basado en la ausencia. El niño no ve bien y, por lo tanto, no puede recordar imagen alguna. Sin embargo, está esa música, muy fuerte, que es un punto focal de la película. De allí la intención de poner al espectador en el lugar del chico, o el de los jurados, con esa falta de datos y evidencias. El delirio se produce a partir del hecho de que hay muchos elementos faltantes”, explicó.

Triet agregó que “lo que realmente descansa en el corazón de la película, lo que me impulsó a hacerla, era poder hablar sobre una pareja. Mostrar a dos personas que viven juntas y comparten la vida con un hijo. La reciprocidad en la pareja me desvela desde siempre. Tengo hijos, tengo pareja y tengo una carrera, y es una cuestión que se ha discutido muchas veces. Pero mi padre, por ejemplo, jamás se preguntó nada. Los hombres de antes no se cuestionaban nada. Mi padre salía de casa y volvía cuando quería, mi madre trabajaba en casa y nunca hubo un solo reproche porque era la manera en la que entendían la dinámica de pareja. Eso ha cambiado. La película, de algún modo, aborda la reinvención de la familia, el cómo hacemos para mantener ahora esos equilibrios de vivir juntos", puntualizó.

La realizadora escribió el papel protagonista pensando en Sandra Hüller, la actriz de “Tony Erdmann”, “El hombre perfecto” y la reciente “La zona de interés”, que también está nominada a cinco premios Oscar. “He escrito otros roles para otros actores. En términos de escritura es normal sentirse habitado por la presencia de otra persona. Pero Sandra tiene algo especial. Es opaca, compleja, y eso nutrió el proceso de escritura del guión. Sandra actúa con el cuerpo, pero al mismo tiempo es como si no le perteneciera del todo. Es algo extraño y místico en algún sentido. Nada hubiera funcionado en esta película si ella no hubiese aceptado”, aseguró.