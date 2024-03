Mocchi vuelve con sus canciones para conmover y transformar

“La forma de estar en contacto directo con la política para mí es tocar, ir a lugares a hacer lo que hago, charlar con la gente y enterarme de las cosas que pasan porque me la contó alguien que lo vivió. Eso es un camino y una construcción política que rasga la identidad política del proyecto, y es una búsqueda personal y política”, elaboró Mocchi, que también usa con frecuencia sus redes sociales para compartir sus posicionamientos ante las medidas del gobierno de Javier Milei, como el reciente cierre de la agencia Télam, o la prohibición del uso del lenguaje no binario en documentos oficiales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mocchi (@mocchiok)

De esa forma también el cantautor esparce su obra, que siempre es una invitación a ver las cosas de otro modo, o del mismo pero en compañía de otras personas. Y aunque algunas de las canciones/pensamientos que allí comparte a veces se replican con insistencia entre esos círculos de quienes se quieren conmover, Mocchi no aspira a los números como forma de mérito. “Yo no voy por la masividad sino por generar un impacto en el corazón de la gente. Y hay pocos corazones, así que tengo que ir trabajando de a poco”, reflexionó.

De los cuatro discos que componen su discografía (la cual cumplió recientemente diez años, desde la salida de “La velocidad del paisaje” en 2013), Mocchi publicó los últimos dos en dos años consecutivos, tras seis sin editar material. Este ser prolífico del presente es el resultado de un proceso personal que decantó recientemente en un cambio de perspectiva, una apertura y en más y más canciones.

“Estuve mucho tiempo sin grabar, sosteniendo además que nunca más iba a grabar un disco. Sentía que hoy en día todo lo que decimos queda en el ámbito de la virtualidad para siempre y muchas cosas las escuchás y después decís ‘esto es un horror, cómo le puedo haber dado esto a la gente’. No quiero decir algo de lo cual me pueda arrepentir y que eso esté hecho cuadritos en la casa de una señora. Porque si en ese cuadrito hay una frase mía, la van a ver las generaciones siguientes y eso es una responsabilidad que no quise tener”, narró el cantautor.

Mocchi | El detrás de la certeza

Para Mocchi, la vuelta al estudio llegó casi como una necesidad subjetiva. “En un momento me invadió una tristeza muy fuerte que no podía sacar de otra manera. Creo que nunca había estado tan triste en mi vida. Y fue cuando grabé ‘La certeza del dolor’. Me empecé a dar cuenta que de alguna forma esa tristeza la tenía que hacer canciones”, agregó.

A la publicación de “1990” en 2022 (con la participación de artistas como Julieta Laso, Susy Shock o El Plan de la Mariposa), y de “La certeza del dolor” en 2023, le siguió un presente de creación intensa. “Ahora estoy en un momento de componer un montón porque entendí que no soy tan original cuando me siento mal y que a todes nos pasan las mismas cosas. Cuando grabé mi primer disco componía sin filtro pero con mucha metáfora para que nadie se diera cuenta que ahí estaba yo. Ahora pude salir de la metáfora y abordar una profundidad que es como yo me siento realmente. Cuido un montón lo que digo pero no me juzgo tanto”, explicó.

Y de aquel miedo a dejar una frase de la cual arrepentirse en un cuadro, Mocchi pasó a afirmar un trabajo que busca construir memoria. “Creo que el arte es eso, deja huella de lo mal o bien que estamos, de cómo estuvimos, de hacia dónde queremos ir. Y la memoria queda impregnada en cualquier manifestación que se haga. Está en todo, en un mueble de Luis XV también. Creo que está bueno que la gente que ocupa lugares públicos sea responsable con las cosas que dice porque justamente hoy en día, además de cuidar la memoria desde el punto de vista más simbólico, también hay que cuidar la memoria del disco duro del mundo. Porque cualquier acto de violencia es perpetuo y cualquier acto de amor también. Entonces ojalá que a la hora de que queden cosas, queden las que sirvan para no volver hacia atrás en materia de derechos”, elaboró el músico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mocchi (@mocchiok)

Esa búsqueda de construcción de un mundo mejor también tiene una forma literal en la vida de Mocchi: desde 2019, integra Mundo Mejor, un colectivo de producción de proyectos, que busca fortalecer las redes federales de la autogestión a través de armados colaborativos. ”Es un equipo de productores, musiques, de todo un poco, de Argentina y de Uruguay. Y la idea es generar un impacto y defender la industria de la música que queremos que exista y sabemos que existe que es la de la música independiente”, apuntó sobre el espacio.

Finalmente, en este momento de multiplicar los shows incluso ante (o a causa de) las circunstancias adversas, Mocchi insiste en salir de gira siempre con su banda y su equipo. A Rosario, llegará con un trío de cuerdas formado por Marce Vicente (cello), Christine Brebes (violín) y Caro Rodríguez (viola), y Noelia Sinkunas en el piano. “En este momento, entre ganar yo x cantidad de plata y dividirla con mis amigues, elijo dividirla con mis amigues y que todes sigamos creyendo en este proyecto. El objetivo es llegar a la gente”, remarcó.