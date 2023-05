Alberto Martín reveló un secreto que sorprendió a muchos

Cada visita de Martín a Mañanísima es una fiesta de sabores y de momentos pícaros. La de este miércoles iba en ese mismo sentido, pero empezó a transformarse cuando él avisó que "en homenaje al orgullo gay, a cuya comunidad tengo mucho que agradecerle, voy a preparar una salsa rosa" y después contó que "en la mesita de luz de mi departamento tengo la bandera del orgullo gay", una definición que fue celebrada por Carmen y que los llevó "a ver" la bandera multicolor en una jarra de porcelana que estaban usando.

Carmen se acercó hasta donde estaba Martín y como quién no quiere la cosa le preguntó si en su vida había tenido amores gays, y recibió la respuesta que quizás no imaginaba. "Si, Carmen, tuve muchos amores gays. Muchos". Enseguida, Carmen quiso saber un poco más y le preguntó si había mantenido relaciones homosexuales, y volvió a recibir una contestación positiva. "Sí, y la verdad es que lo pasé muy bien", le dijo el comediante.

"Yo siempre tuve la mente muy abierta. Aunque soy de otra época, aunque en mi juventud los pensamientos eran muy distintos a los de ahora, yo siempre tuve una cabeza distinta y me dejé llevar por los sentimientos. Nunca cuestioné nada ni jamás me pareció algo que estuviera mal. Mis hijos no sé si lo saben, pero ellos lo que saben es el padre que tienen y que nunca me opuse a nada. Yo no tengo nada que esconder, y los jóvenes tampoco me van a observar porque los chicos no se fijan si son hombres o mujeres, sino lo que sienten", reafirmó Martín mientras Barbieri lo felicitaba.