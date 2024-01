Adrián Suar sobre el cierre de Pol-ka: "Tengo esperanzas de volver"

El actor y productor confirmó que su empresa no producirá ninguna ficción este año. "En 2025 no lo sé", reconoció

La semana pasada circularon por los medios y redes sociales distintos rumores sobre el cierre de Pol-ka, la emblemática productora de TV y cine fundada por Adrián Suar. “No cerró, es un hasta pronto, un fin de ciclo con toda la tristeza”, dijo ayer Suar con respecto al tema. “Yo ya venía haciendo el duelo hacía dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción, en 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”, explicó.