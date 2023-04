Violencia de género: la ex pareja de Cacho Garay dio un testimonio estremecedor

El programa Intrusos (América TV) modificó el desarrollo de la edición de este viernes cuando su conductora, Florencia de la V, anunció a último momento que la ex pareja de Cacho Garay estaba a través de una videollamada para contar por primera vez en televisión su padecimiento, la que la llevó a denunciar al humorista por violencia de género y abuso. Verónica Macías Bracamonte afirmó: "Son 13 años de una tortura absoluta por la que me callé. Yo estoy recién cayendo en mi realidad, de lo que me pasa, desde que llegué a ese refugio donde me asistieron psicólogas, nutricionistas, médicos forenses".

"Yo trabajé siempre al lado de él, porque él no me dejó crecer. A mí me duele mucho darme cuenta de esto cuando me revisaron, de todos los abusos que sufrí. Él me obligaba a tener relaciones con otras personas, mujeres , esas mujeres los apañan porque dependen de él. Yo hoy no tengo futuro, estoy destruida. Él atentó contra mi vida durante 13 años, abusó de mí de todas las maneras posibles", confesó Verónica con la voz cortada y lágrimas en los ojos.

"Estaba privada de la libertad, hay videos. Viene a caerme la ficha por amigas, amigas con las que no compartía porque él no me dejaba. Todas mis amigas son locas para él", amplió la ex pareja del humorista mendocino.

Sobre la situación que hizo que Cacho estuviese detenido unos días, Verónica afirmó: "En ese hotel, él intentó matarme y sentí mucho miedo. Él tiene amigos policías, amigos jueces. Es una tortura que yo viví durante 13 años y lamento que mi familia tenga que ver esto, está todo comprobado. Yo naturalicé todos los abusos, violencias; yo me sentaba a hacer pis y había un hacha, su argumento era por si entraba un chorro".

"No soy la primera víctima, hay otra víctima que no puedo nombrar. Su hijo no lo puede ver. Cuando me golpeaba, cuando me apuntaba con un arma, cuando se ponía borracho y loco, cerraba la puerta con llave y se iba, para que yo no me escape", agregó Verónica.

"Es una persona perversa, a mí no me importa que me crean o no, yo ya perdí mi vida. Yo ya no voy a poder cantar en otro lugar. Yo perdí el control de mi vida, yo no podía hacer nada sin su consentimiento, no me daba dinero, me dejaba encerrada, me maltrataba, me hacía tener relaciones con otras mujeres, estuve abusada por él, me siento sucia, me siento una persona que ya no valgo nada", concluyó Bracamonte.

La respuesta de Cacho Garay

Luego de que su ex pareja Verónica Macías Bracamonte, Cacho Garay habló en A la Tarde (América TV), y le respondió a la joven que lo acusa de haberla intentado matar, entre otras gravísimas denuncias en su contra. "No tengo palabras para lo que acabo de ver, la gente está influenciada y nosotros sabemos por quién, pero eso lo va a hablar el doctor Romero", sostuvo el humorista en diálogo con Karina Mazzocco.

"No sólo no es cierto lo que dice, sino que es un espanto. Me acaba de llamar una señora que trabaja conmigo y ofreció declarar a mi favor incluso", se defendió.

Ante la consulta de la supuesta violencia económica que él ejercía contra su ex, aseguró que "es cierto que no tenía tarjeta de crédito, yo tampoco tenía tarjeta, vivíamos de mi trabajo y todas las transferencias que le hago las tengo, muchas veces le he dado dinero en efectivo de todos modos, además ella facturaba", señaló.

Sobre otra de las declaraciones de Verónica, quien aseguró "temer por su vida", añadió que "como todas las parejas, siempre en alguna cosa no estábamos de acuerdo, pero jamás le levanté la mano, jamás", y sumó que las armas encontradas en su hogar "eran de adorno, viejas, y muchas las compró con ella en ferias de Buenos Aires".

En un momento, la conductora le preguntó sobre las declaraciones donde Verónica aseguró que el humorista la obligaba a tener relaciones con otras personas, y se puso bastante incómodo, aunque declaró que "es un disparate". Y calificó a las cosas que dice su mujer como "una actuación espantosa".

La situación del humorista

El miércoles 12 de abril, la Policía allanó el domicilio del humorista Juan Cacho Garay en Luján de Cuyo, Mendoza, tras la denuncia de su pareja por violencia de género y quedó detenido.

El artista también fue detenido por tenencia de armas, algunas de ellas de fuego, y según los datos brindados por los efectivos se halló en esa vivienda dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido, las que no disponían de autorización. Además, se secuestró un machete y una hacha de importantes dimensiones.

El procedimiento fue una derivación de la denuncia que hizo Verónica Macias Bracamonte, la pareja de Cacho Garay, por violencia de género. De acuerdo al relato de la mujer, se produjo una fuerte discusión en la que tuvo que intervenir el personal de seguridad del hotel donde se hospedaban en Villa Carlos Paz, que aplicó todos los protocolos correspondientes y apartaron a Garay de la habitación.

Garay, de 68 años, antes de ser aprehendido, aseguró en su cuenta oficial de Facebook que es inocente y agradeció a sus fanáticos: "Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".

El humorista quedó en libertad este jueves luego de que la Justicia le dictara exclusión del hogar y un embargo por un millón de pesos, tras acusarlo de hechos violentos en el seno del hogar y tenencia ilegal de armas de fuego, causa que seguirá su curso en vías judiciales.