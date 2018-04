Washington, la ciudad de los pibes sin calma

Aire libre. Los parques de Washington se pueblan de gente que busca aprovechar el tiempo libre al sol. The Monument es un imán para los turistas que visitan la ciudad.

"El escogió el dinero más que el poder. En esta ciudad, eso es un error y casi todo el mundo lo hace. El poder es un antiguo edificio de piedra que se mantiene durante siglos. No puedo mirar con respeto a alguien que no entiende la diferencia". Las palabras de Frank Underwood, el cinismo de Frank Underwood, el presidente de los Estados Unidos de la serie de Netflix "House of Cards", resuenan cada vez que, con paso tembloroso, se visita alguno de los monumentos que hicieron famosa a Washington, o mejor, a DC, para muchos la capital de Occidente, la ciudad del dinero y el poder, y de las intrigas palaciegas también, y nadie lo sabe mejor que los que viven ahí, por un motivo o por otro.

El resto, los que se llegan en una escapada de fin de semana desde la Gran Manzana, ni se enteran, porque Washington es amable, cálida, encantadora, pese a sus Lincoln, Jefferson, Martin Luther King, enormes, tan enormes que para mirarlos a los ojos, y eso es algo que se hace inevitablemente, duele el cuello de tener la cabeza tirada para atrás, apuntando al cielo, un cielo de mármol, cincel, y esos mitos y leyendas que erigieron a América en el "hogar de los valientes".

Visitarlos es una obligación, pero no una de esas obligaciones que pesan, esas recomendaciones que, como están en todas las guías turísticas, hay que cumplir, dar un par de vueltas, sacarse una selfie y sentir que se ha perdido el tiempo lastimosamente. Nada que ver. Cada punto de interés encierra una historia, la mayoría de las veces curiosa, impensada, y que, si te la cuentan, que si se la googlea, puede convertir un paseo aburrido una aventura inolvidable.

Está la que cuenta que Theodore Roosvelt, un ferviente admirador de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos y autor de la Declaración de la Independencia, mandó a construir un monumento en su honor. Cuenta la leyenda que hizo un pedido claro y expreso: que la estatua se ubicara mirando en línea recta a la Casa Blanca y, no sólo eso, exigió que se podaran los árboles del West Potomac Park para que nada obstruyera su vista y pudiera vigilar el Salón Oval

La sombra de la masonería

Verdad o fantasía, es difícil decirlo, lo cierto es que la ciudad, diseñada y construida para ser la capital del país, encuentra en estas anécdotas, contadas en voz baja por los guías de los tour turísticos más populares, una dimensión mitológica que no tiene nada que envidiarle a la de las grandes ciudad de Europa. Lo más inquietante es que las historias, en su mayoría teñidas por los misterios insondables de la masonería, resultan inquietantes y verosímiles.

"Cada monumento tiene una historia y una leyenda que, cuando se las conoce, el pasado cobra una dimensión distinta"





Es lo que pasa con la curiosa posición de las manos de Lincoln, en su famoso memorial de Washington, que aparece en todas las películas ambientadas en la ciudad, desde "En la línea de fuego", en la que Clint Eastwood y René Russo toman un helado sentados en las escalinatas del monumento, hasta "Forest Gump", en la recordada escena del reencuentro de Forrest con Jenny durante la manifestación contra la Guerra de Vietnam de 1967, en pleno Verano del Amor.

Se tejieron muchas versiones sobre por qué la mano izquierda tiene el puño cerrado con el pulgar abierto y la derecha reposa relajadamente, la más conocida es la que asegura que el autor de la obra, Daniel Chester French, quien tuvo un hijo sordo, las talló en las posiciones de las letras A y L, las iniciales de Abraham Lincoln, del lenguaje de signos con el que se comunican los hipoacúsicos. La academia, claro está, desmintió de plano la historia.

Lo cierto es que cada monumento tiene una historia y una leyenda y, aunque cueste creerlo, las historias suelen ser más interesantes que las leyendas. Sin ir más lejos, una vez que se suben los 56 escalones del Memorial de Lincoln, que representan los 56 años que tenía Lincoln cuando fue asesinado, se llega hasta una amplia explanada donde una placa señala el lugar exacto donde Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 dio el famoso discurso a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en el que inmortalizó la frase: "Tengo un sueño".

De paseo por la historia

La caminata desde el Memorial de Lincoln hasta el Obelisco, que en realidad es el Monumento a Washington, es un paseo tranquilo que se puede encarar de muchas maneras, todas encantadoras. Se puede bordear el espejo de agua del estanque reflectante que traza un rectángulo perfecto en el corazón del National Mall, una tentación para los fotógrafos aficionados, o dar un rodeo hasta el Memorial de Martin Luther King Jr., que está escondido entre la foresta, y bordear la Cuenca Tida, el lago artificial que forma el río Potomac.

