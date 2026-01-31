Vacaciones con estilo: los destinos que brillan este verano 2026

Desde la Patagonia hasta Miami, una selección de lugares que combinan encanto, confort y propuestas pensadas para distintos estilos de viajeros esta temporada

Con más de 80 años de trayectoria, el Hotel Colonial Salta es parte del patrimonio hotelero argentino.

Desde la Patagonia hasta el norte argentino, pasando por Buenos Aires y Miami, una guía curada de hoteles que se destacan por su ubicación, calidad de servicio y experiencias diseñadas para distintos estilos de viajeros que buscan disfrutar de sus vacaciones.

Con más de 80 años de trayectoria , el Hotel Colonial Salta es un ícono de la hotelería en el corazón histórico de la ciudad . Ubicado en un edificio del siglo XIX, frente a la Plaza 9 de Julio, invita a descubrir Salta desde su esencia, combinando tradición, confort y una atención cálida y personalizada .

Su ubicación privilegiada permite recorrer a pie los principales atractivos culturales, gastronómicos y turísticos de la ciudad, siendo una opción ideal tanto para viajes de placer como de negocios.

El hotel cuenta con 35 habitaciones de estilo clásico y acogedor , con vistas a la plaza principal y al corredor histórico, además de servicios como desayuno buffet, traslado desde el aeropuerto, cochera cubierta, WiFi gratuito y recepción las 24 horas, garantizando una estadía confortable en un entorno lleno de identidad.

Más info:

Web: https://hotelcolonialsalta.com.ar

Instagram: @saltahotelcolonial

Email: [email protected]

El Calafate, Patagonia — Montano Boutique Suites

En el corazón de la Patagonia, Montano Boutique Suites propone un verano sensorial en El Calafate. Sus amplias suites con vistas panorámicas, diseño contemporáneo y detalles cuidadosamente pensados, amenities orgánicos, desayuno gourmet artesanal y experiencias que celebran la identidad local, invitan a una estancia de descanso y conexión con el entorno.

El CalafatPatagonia

Durante el verano, los días largos permiten disfrutar de caminatas, excursiones al glaciar y actividades al aire libre, combinadas con momentos de relax y una copa de vino patagónico al atardecer.

Más info:

Montano Suites

El Calafate, Santa Cruz, Patagonia Argentina

https://montano.com.ar/

[email protected]

IG: @montanopatagonia

Ushuaia — Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar

Con más de 20 horas de luz natural y la naturaleza fueguina en su máximo esplendor, el verano es uno de los mejores momentos para descubrir Ushuaia. Ubicado en el corazón de la Reserva Natural El Martial, el Hotel del Glaciar inaugura su temporada verano 2025/2026 con promociones especiales.

Entre los beneficios destacados se encuentran el Family Plan y el Extended Stay, con un 20% de descuento en estadías de seis noches o más.

USHUAIA — WYNDHAM GARDEN USHUAIA

El equipo de experiencias del hotel organiza excursiones a medida, que incluyen navegaciones por el Canal Beagle, Parque Nacional Tierra del Fuego, trekking, kayak, cabalgatas, turismo rural y expediciones a la Antártida.

Parte de la marca Wyndham Garden, el hotel cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, gastronomía patagónica de autor y una propuesta artística permanente.

Más info:

Central de reservas: 0800 266 0588

Tel Ushuaia: +549 290152-8221

Web: https://www.wyndhamhotels.com

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Mail: [email protected]

Iguazú — Iguazú Grand

A solo minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand propone un verano de lujo en plena selva misionera. Sus 134 habitaciones, amplios jardines, piscinas, spa y gastronomía gourmet crean el escenario ideal para descansar.

Piscinas, saunas, terma romana y actividades para todas las edades convierten a este resort cinco estrellas en una opción ideal para vivir la temporada estival.

Más info:

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

Chascomús, Buenos Aires — Howard Johnson Chascomús

Rodeado de dos hectáreas de parque y ubicado junto a la laguna, Howard Johnson Chascomús se consolida como una de las mejores opciones para disfrutar el verano 2026 cerca de Buenos Aires.

CHASCOMÚS, BUENOS AIRES — HOWARD JOHNSON

Entre sus beneficios destacados se encuentra la promoción “Niños Gratis”, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, junto a tarifas promocionales y un cronograma diario de actividades para todas las edades. Piscinas, solárium, amplios espacios verdes, gimnasio y spa completan la experiencia.

Más info:

Web: https://hjchascomus.com.ar

Mail: [email protected]

Teléfono: 2241 687563

Ciudad de Buenos Aires – Ker hoteles

Con ubicaciones estratégicas en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece una propuesta urbana moderna y versátil, con diseño contemporáneo, gastronomía de autor y servicios personalizados.

CIUDAD DE BUENOS AIRES — KER HOTELES

Más info:

Instagram: @kerhoteles

Ker San Telmo

Mail: [email protected]

Ker Recoleta

Mail: [email protected]

Ker Belgrano

Mail: [email protected]

Ker Urquiza

Mail: [email protected]

Ciudad de Buenos Aires — Savoy Hotel

Ícono del centro porteño, Savoy Hotel combina historia, elegancia y sofisticación contemporánea. Su ubicación privilegiada sobre la Avenida Callao lo convierte en una opción ideal para disfrutar el verano en la ciudad.

Buenos Aires - Savoy Hotel

Más info:

Web: https://www.savoyhotel.com.ar

Mail: [email protected]

Miami — New Point Miami

Ubicado sobre la icónica Collins Avenue, New Point Miami combina la libertad de un departamento con los servicios de un hotel. Sus estudios, dúplex y penthouses ofrecen vistas al océano o la bahía, diseño contemporáneo y espacios luminosos.

MIAMI — NEW POINT MIAMI

Con acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante y servicio de playa, es una opción ideal para disfrutar Miami a ritmo propio durante la temporada de verano.

Más info:

Mail: [email protected] / [email protected]

Web: http://newpointmiami.com/es/

Instagram: @newpointmiamiok