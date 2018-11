Uruguay seduce a los turistas argentinos con beneficios y descuentos

Con la finalidad de que las vacaciones sean más convenientes para los turistas extranjeros, fundamentalmente para los argentinos, que atraviesan una difícil coyuntura económica, el gobierno de Uruguay sigue ofreciendo una serie de ventajas, que van desde los beneficios fiscales, como la devolución del IVA en gastronomía, grandes promociones en estadía de hoteles y descuentos de hasta el 35% en los grandes centros comerciales del país.

Teniendo en cuenta la situación que vive la Argentina, el principal país emisor de turistas, los diferentes estamentos relacionados al turismo, como el gobierno nacional, gobiernos departamentales y operadores privados, han trabajado para elaborar una propuesta que ofrezca descuentos y beneficios para facilitar que el destino sea más accesible.

De esa manera, hasta el 30 de abril próximo, el gobierno uruguayo habilitó varios beneficios fiscales para los turistas extranjeros, que van desde la devolución del 22% del IVA en gastronomía hasta la devolución del 10,5% en el arrendamiento de inmuebles.



Así, por ejemplo, Punta del Este, el principal destino de la costa oceánica, tiene una variada propuesta gastronómica con una muy amplia gama de precios, que se adaptan a todos las posibilidades.

Entre algunos menús accesibles, los restaurantes ubicados en la zona del Puerto de Punta ofrecen mejillones a la provenzal por $ 200 y $ 270. Algo más sofisticados son los tentáculos de pulpo a la parrilla por $ 850; u otras opciones de $ 850 que incluyen entrada, plato principal y postre. A estos precios hay que descontarles el 22% IVA y las promociones de tarjetas de créditos, que en algunos casos llegan al 25%.

Los operadores privados también se sumaron a esta propuesta y en diversos puntos turísticos del país ofrecen promociones en noches de hotel, que van de 4 x 3 a 3 x 2 noches, y hasta un 35% de descuentos en compras en importantes centros comerciales del país.

LaPedrera.jpg Las playas de La Pedrera son ideales para la práctica del surf.



Para acceder a la devolución de la totalidad del IVA sobre los servicios turísticos hay que tener en cuenta que el consumo se debe abonar mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y/ o crédito, emitidas en el exterior. Para hacer efectivo este descuento, la empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.

Accederán a esta devolución de impuesto del IVA todos los servicios gastronómicos de restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

El beneficio también se aplicará a servicios de catering para la realización de fiestas y eventos; arrendamientos de vehículos sin chofer; servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.

Los visitantes, a su vez, recibirán la devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos cuando lo realicen a través de inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior.

Uruguay busca así ofrecerle al visitante los mejores servicios, con infraestructura acorde y una atención cada vez más profesionalizada.

Otros beneficios

Los turistas extranjeros también cuentan con otros beneficios, no menos importantes, como el régimen de Tax Free, que sumarán para que su estadía en Uruguay sea más beneficiosa. Esto rige para compras de productos realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite correspondiente en el momento de la compra y en tanto el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy. Al momento de dejar el país, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro, en los puestos debidamente identificados.

Los hoteles no pagan IVA y para acceder al beneficio el visitante debe presentar documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA, por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución.

Además, se reducirá el 24% del IMESI para las naftas en las estaciones de servicio ubicadas a un máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera.

Uruguay está más cerca. Con una extensa propuesta de opciones para descansar a lo largo de la costa oceánica. Y con todos estos beneficios y descuentos, es mucho más accesible.

Para más información visitar:

https://www.turismo.gub.uy/

http://www.camtur.com.uy/