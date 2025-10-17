Uruguay fortalece su alianza estratégica con Rosario en el workshop de ARAV
Turismo

Uruguay fortalece su alianza estratégica con Rosario en el workshop de ARAV

La Capital | Turismo | Uruguay

El país hermano reanudará su participación en la 74º Workshop de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes para potenciar lazos comerciales y presentar una oferta a medida para uno de sus mercados más fieles

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

17 de octubre 2025 · 14:53hs

El Ministerio de Turismo de Uruguay participará en una nueva edición del Workshop de ARAV el próximo miércoles 22 de octubre en el predio ferial de la ex Rural del parque de la independencia, a partir de las 14 horas

Con una propuesta estratégica para las agencias de viajes de Rosario y su región, la misión es capitalizar la histórica afinidad del turista santafesino con Uruguay, presentando oportunidades de negocio basadas en un incremento de la conectividad en la región y en un profundo conocimiento de sus preferencias de viaje.

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

La organización, que dice promover la “masculinidad positiva”, difunde contenidos contra el feminismo y busca instalar la “perspectiva masculina”

Qué es "Varones Unidos", el grupo uruguayo vinculado al presunto femicida de Córdoba

Este año, la presentación estará enmarcada en la campaña Uruguay Sorprende, una producción audiovisual que muestra al país desde un ángulo diferente, basado en un mensaje simple que resume la experiencia de quienes lo visitan: Uruguay siempre te permite vivir más de lo que imaginás.

Embed - Uruguay Sorprende

Un mercado clave y el perfil del viajero de Santa Fe

Con más de 1.700.000 visitantes en 2024, Argentina es el principal mercado emisor de turistas para Uruguay, con un gasto de US$541 dólares en promodio y 6 días de estadía media.

Dentro de este universo, la provincia de Santa Fe se posiciona como el tercer mercado más importante, aportando el 6,5% del total de visitantes argentinos. Para entender a este viajero, es clave conocer sus hábitos:

  • Destinos preferidos: El turista santafesino muestra una marcada inclinación por la costa atlántica, con Maldonado (Punta del Este) como su principal destino (56%), seguido por las costas de Rocha (16%). El tecer destino es Montevideo, la capital del país que acumula un 10% de los visitantes.
  • Modo de viaje: Fiel a la ruta, el 87% de los santafesinos ingresa a Uruguay por vía terrestre , principalmente a través del puente fronterizo de Fray Bentos (51%), seguido por el de Paysandú (16%). Mientras que un 17% de los visitantes ingresa a través del puerto de Colonia.
  • Alojamiento: El 40% de los viajeros de Santa Fe eligen alquilar viviendas a través de plataformas online, un 24% opta por hoteles y un 23% se aloja en casas de familiares o amigos.

Entendiendo que la facilidad de acceso es fundamental, la delegación uruguaya pone el foco en la diversidad de opciones para llegar al país. La gran noticia para la temporada de verano es la confirmación de que Aerolíneas Argentinas incrementará su conectividad con Uruguay.

Playas-Surf-Rocha-Carlos-Contrera

Desde Buenos Aires, la empresa ampliará su oferta a 28 vuelos semanales hacia Punta del Este —cinco más que en la temporada anterior—, y sumará dos vuelos semanales desde Córdoba a partir del 1° de enero, apuntando al turismo proveniente del interior argentino.

Esta renovada conectividad aérea complementa las vías tradicionales preferidas por los santafesinos y abre nuevas oportunidades para diseñar paquetes turísticos que combinen diferentes destinos. A esto se suman los beneficios económicos vigentes para visitantes no residentes, que incluyen:

  • IVA cero en hotelería.
  • Tax free para compras en comercios adheridos.
  • Devolución de 9 puntos de IVA en servicios gastronómicos y alquiler de vehículos.

Ver detalles

“Estamos con mucha expectativa para la próxima temporada de verano. Sabemos que el turista de Santa Fe y Rosario tiene un gran aprecio por Uruguay y la conectividad de la región abre más posibilidades a las agencias de Rosario para diseñar paquetes que respondan a ese perfil de viajero, combinando la experiencia de sol y playa con circuitos termales, culturales y gastronómicos”, señaló el ministro de Turismo, de Uruguay, Pablo Menoni.

Bodegas--JavierVillasuso

Candombe y Rosario: el puente entre Rada y Fito

La afinidad entre Rosario y Uruguay se sustenta en un lazo histórico con evidencia en el corazón de ambas culturas. Rubén Rada y Fito Páez llevan décadas tejiendo este puente musical: desde “El mundo entero” en Miscelánea negra (1997) hasta la versión de “11 y 6” en Candombe con la ayudita de mis amigos (2024). También, la hija de Rubén Rada, Julieta Rada, colaboró con Fito Páez en 2024 en una versión de la canción de Rubén Rada "Adiós a la rama".

La presencia de Uruguay en ARAV 2025 reafirma el compromiso con un mercado estratégico y cercano, abriendo una oportunidad para fortalecer la cooperación e impulsar una oferta turística diversa y accesible para recibir a los rosarinos en una nueva temporada de verano.

Uruguay Asociación Rosarina de Agencias de Viajes turismo Santa Fe
Noticias relacionadas
El logo de Varones Unidos

Qué es "Varones Unidos", el grupo uruguayo vinculado al presunto femicida de Córdoba

Miles de personas pasaron por Bariloche a la Carta, uno de los eventos gastronómicos más importantes del sur del país.

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

los destinos que mas felicidad generan, segun la inteligencia artificial

Los destinos que más felicidad generan, según la inteligencia artificial

Machu Pichu es uno de los lugares naturales más visitados del mundo y ubicado a 2430 metros sobre el nivel del mar.

Tras la huella sagrada de Machu Picchu: un viaje entre cultura viva y cocina memorable

Ver comentarios

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

La Libertad Avanza de Santa Fe denunció a Gabriel Chumpitaz por capitalizar el ideario y referencias clave del partido violeta. El postulante de Compromiso Federal aseguró que no cambiará su estrategia

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben"

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla
Policiales

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Lo más importante
Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben"

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Ovación
Un soldado clave: Newells pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un soldado clave: Newell's pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná
La Región

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense