Superó a Notre Dame y Florencia: la catedral argentina elegida como la más linda del mundo

El templo de La Plata ganó el denominado “Mundial de Catedrales”, una competencia en Instagram que sumó a algunos de los edificios religosos más emblemáticos

El templo argentino superó a Notre Dame y la Catedral de Florencia, obteniendo el 93% de los votos en la final.

La Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata fue elegida como la más linda del mundo en una votación popular que reunió a algunos de los templos más emblemáticos del planeta. En la final obtuvo el 93 % de los votos y superó a la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia , Italia.

El templo argentino alcanzó el primer puesto en el denominado "Mundial de Catedrales", una competencia organizada por la cuenta de Instagram @documentales_de_bolsillo, en la que miles de usuarios eligieron a sus favoritas mediante sucesivas votaciones.

En su camino hacia el título, la Catedral de La Plata también dejó atrás a construcciones icónicas como Notre Dame de París , el Duomo de Milán y la Catedral de Colonia. El resultado despertó el interés de viajeros y aficionados a la arquitectura de distintos países y volvió a poner en primer plano a una de las obras monumentales más importantes de Argentina .

La Catedral de La Plata comenzó a construirse en 1884 , apenas dos años después de la fundación de la ciudad, y fue inaugurada en 1932. El proyecto fue diseñado por el ingeniero y arquitecto Pedro Benoit , quien tomó como inspiración las grandes catedrales góticas de Europa y las reinterpretó en una obra monumental adaptada al paisaje argentino.

Considerada una de las mayores expresiones del neogótico en América, la iglesia se distingue por sus dos torres de 112 metros de altura, que la convierten en la más alta del país y una de las más elevadas del continente.

Otro de sus rasgos distintivos es el ladrillo visto utilizado en buena parte de la construcción, una característica poco frecuente en templos de semejante escala, ya que muchas de las grandes catedrales europeas fueron levantadas en piedra. Esa elección le otorga una identidad visual particular.

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La fachada principal exhibe un enorme rosetón, además de pináculos, agujas y esculturas que remarcan la verticalidad característica del gótico. En el interior sobresalen la nave central, las bóvedas de crucería, los vitrales de colores y un conjunto de imágenes y ornamentaciones religiosas.

Mirador, museo y vitrales

Ubicada frente a Plaza Moreno, en el corazón del eje fundacional de la ciudad, la Catedral de La Plata es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Buenos Aires y una parada especialmente interesante para quienes disfrutan de la arquitectura y el patrimonio histórico.

El recorrido permite conocer la nave principal, la cripta y el museo, donde se conservan planos originales, objetos litúrgicos y documentos vinculados con la construcción del edificio.

Uno de los mayores atractivos es el mirador, al que se accede mediante un ascensor. Desde allí es posible contemplar las torres desde cerca y disfrutar de una vista panorámica de Plaza Moreno y del característico trazado urbano de La Plata, una ciudad diseñada con diagonales, plazas y amplios espacios verdes.

La visita también permite apreciar de cerca los vitrales, que filtran la luz natural y crean una atmósfera particular en el interior del templo, además de descubrir detalles arquitectónicos que muchas veces pasan desapercibidos desde el exterior.