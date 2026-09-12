¿Organizado o impulsivo? Un estudio revela cómo se preparan los argentinos para viajar

Una investigación entre más de mil personas identificó cinco estilos marcados a la hora de armar las valijas. Planificación e improvisación marcan los extremos

Un estudio reveló los cinco perfiles de viajeros al empacar, desde planificadores hasta impulsivos.

Preparar la valija puede ser una tarea tan sencilla como desafiante. Hay quienes lo resuelven en minutos, sin mayores preocupaciones, y quienes trazan un plan minucioso con listas, etiquetas y pesaje incluido. Un reciente relevamiento entre 1.000 argentinos revela que no hay una única manera de encarar este paso clave del viaje, aunque sí se repiten ciertos perfiles bastante definidos.

La mayoría se inclina por la planificación , según el estudio realizado por la plataforma Booking.com , en el que participaron personas mayores de 18 años que viajaron por placer en el último año y planean hacerlo en los próximos meses. Los resultados muestran que, más allá del destino o la duración del viaje, cada uno lleva en su equipaje un poco de su personalidad.

• Planificadores estratégicos (32 %) Listas, listas y más listas. Estos viajeros anotan todo: ropa, artículos de higiene, dispositivos electrónicos y hasta espacio para los souvenirs. Además, suelen pesar las valijas antes de salir para evitar sorpresas en el aeropuerto.

• Precavidos con experiencia (26,3 %) Son verdaderos expertos en anticiparse a lo inesperado. En sus valijas hay desde paraguas y camperas impermeables hasta kits de costura. Su lema: "Mejor que sobre y no que falte".

• Relajados y minimalistas (18 %) Viajan livianos, con lo justo y necesario. Una mochila, algunas mudas de ropa, y nada más. Para ellos, la practicidad es una filosofía de vida. ¿Cómo lo logran? Misterio.

• Fashionistas internacionales (14,4 %) Cada conjunto está cuidadosamente elegido para cada momento del día. Desde el desayuno hasta la cena, todo está pensado para combinar, impactar y salir bien en las fotos.

• Impulsivos (9,3 %) Arman la valija en el último momento, sin demasiado filtro. Lo primero que encuentran, va adentro. Y confían en que, llegado el caso, siempre se puede comprar lo que falte.

"Cada viajero es único y el momento de armar la valija lo demuestra claramente", resume Jimena Gutiérrez, gerente general de la plataforma en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. "Es interesante ver cómo para algunos esencial y para otros anecdótico, refleja mucho más que una elección práctica: habla de la forma en que cada persona vive el viaje".