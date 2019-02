Supermercados de Maldonado y Rocha ya incorporaron en febrero la "canasta turística"

A partir del 1º de febrero los supermercados de Maldonado y Rocha cuentan con cerca de 200 productos que rebajaron sus precios en el marco del acuerdo pautado entre el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Maldonado y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), en pos de crear una "canasta turística".

La iniciativa se instrumentó en Maldonado y en Rocha y los productos que la integran tienen como referencia los precios en Montevideo.

La "canasta turística" comenzó a visualizarse en los súper a partir de este mes, y tiene como objetivo continuar incentivando el turismo interno y externo, así como mejorar la calidad de vida de los locales. "Creo que es una señal interesante y positiva de la articulación entre públicos y privados por esto que llamamos causa nacional que es el Turismo, recordemos que es una de las principales actividades de Uruguay. Hoy representa el 7,7% del PBI del país, y genera más de 100.000 puestos de trabajo, " afirmó la ministra de Turismo, Liliam Kechichian.

La creación de la canasta turística surge como resultado del encuentro realizado el lunes 14 de enero pasado en la sede actual del Ministerio de Turismo, en presencia de la ministra, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, y el director general de Turismo de Maldonado, Luis Borsari.

Los productos comprendidos en la iniciativa responden a una generalidad de demanda que se observa en la compra de los turistas que visitan el destino. Los productos que integran la canasta turística son arroz, aceite, fideos, mayonesa, azúcar, café, té, pulpa de tomate, arvejas, yerba, leche, mermelada, galletitas, jabón, shampoo, acondicionador, papel higiénico, crema dental, detergente, suavizante. También se suman whisky, vino, champagne, refrescos, helados, pizza, panchos, chocolate, dulce de leche y más.

La canasta con precios económicos está en los súper de las cadenas Ta-Ta, Disco, Devoto, Tienda Inglesa y El Dorado, ubicados desde Piriápolis al Chuy, comprendiendo los departamentos de Maldonado y Rocha.

Si el plan es visitar la costa oceánica uruguaya y buscar alojamiento a buen precio en un hotel tres estrellas y tener el costo de un menú turístico, es interesante la propuesta. En Atlántida, la habitación doble con desayuno en un hotel 3 estrellas cuesta desde U$S 76 por día, y el menú turístico desde U$S 15 por persona. Mientras que en Piriápolis, habitación doble con desayuno en un hotel 3 estrellas desde U$S 80 por día y se podrá disfrutar de un menú turístico por U$S 14 por persona. En Punta del Este, el balneario más top del Este, una habitación doble con desayuno, en un hotel 3 estrellas desde U$S 90 por día, y el menú turístico desde U$S 14 por persona.

En el balneario La Paloma, en Rocha, el turista encontrará bungalows con capacidad para 6 personas por U$S 100 diarios; mientras que la habitación doble con desayuno en un hotel 3 estrellas desde a U$S 65, y el menú turístico de U$S 12.

En Montevideo una habitación doble en hotel tres estrellas, con desayuno incluido, cuesta desde U$S 40, mientras que el menú turístico está a U$S 13. En Colonia, una habitación doble en hotel tres estrellas, con desayuno incluido, U$S 70 por día y el menú turístico a U$S 12. Si se va para el norte, en Termas del Daymán, un hotel tres estrellas, habitación doble con desayuno desde U$S 55 diarios, y menú turístico desde $ 15 cada uno.





