Viajar con atención personalizada: experiencias que marcan la diferencia

Aliar Viajes, con 22 años de trayectoria en Salta, se especializa en organizar viajes únicos y exóticos con un enfoque atento a los detalles de cada pasajero.

Aliar Viajes acerca cercanía y atención a los turistas que deciden emprender una escapada.

Con más de dos décadas acompañando a los viajeros, Aliar Viajes se consolidó en Salta como una agencia que combina experiencia, creatividad y un trato cercano. Fundada en plena crisis en 2003, la empresa apostó a la atención personalizada y a conocer las necesidades de cada cliente , ofreciendo desde destinos tradicionales hasta experiencias exóticas e innovadoras. Cada viaje es pensado para que los pasajeros disfruten con tranquilidad y se lleven recuerdos únicos.

La agencia cumple 22 años de actividad, acompañando a sus clientes en cada etapa de sus viajes.

La oficina está en calle Caseros, en Salta capital.

-¿Cómo comenzaron?

Iniciamos la actividad en plena crisis de 2003. Para muchos parecía arriesgado, incluso alocado, dejar un trabajo estable de más de seis años para emprender. Sin embargo, fue un momento que nos permitió construir una empresa con identidad propia, basada en la atención al cliente y en la pasión por los viajes.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro principal valor es la atención personalizada. Nos enfocamos en los detalles, muchos de los cuales pueden pasar desapercibidos, pero que hacen una gran diferencia en la experiencia de cada pasajero.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Entre los paquetes más solicitados de Free Way se destacan los viajes al Caribe.

Embed View this post on Instagram A post shared by Aliar Viajes y Turismo (@aliar.viajes)

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Hoy los viajeros buscan Europa y destinos exóticos, así como algunos lugares del Caribe menos convencionales, explorando opciones más allá de los circuitos tradicionales.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Se observa un crecimiento en la demanda de destinos como Japón y Corea, así como Puglia, en Italia, Inglaterra y Escocia. Estos viajes combinan cultura, experiencias únicas y paisajes distintos a los recorridos más habituales.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos en un momento de reordenamiento interno. Con la demanda de viajes individuales, que requieren más tiempo y planificación, hemos asumido distintos roles y emprendido otros negocios. Nuestra filosofía se basa en el esfuerzo diario, la perseverancia y en abordar cada situación con criterio y dedicación. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí comprometernos a trabajar duro, aprender de cada experiencia y brindar lo mejor a cada pasajero.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Cada viaje representa una oportunidad para convertir los sueños de nuestros clientes en realidad. Ser parte de sus historias y contribuir a la creación de recuerdos que duren toda la vida es lo que nos motiva a seguir innovando y ofreciendo experiencias únicas.