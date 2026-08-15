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Los cinco destinos turísticos más caros del mundo: cuánto cuesta viajar a cada uno

La distancia, la dificultad para llegar y el nivel de los alojamientos explican buena parte de los precios. El ranking elaborado por una plataforma de seguros de viaje y el gasto promedio en cada destino

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

15 de agosto 2026 · 07:00hs
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En esta isla ártica el elevado presupuesto responde de forma directa a su extrema complejidad logística.

En esta isla ártica el elevado presupuesto responde de forma directa a su extrema complejidad logística.

Viajar a lugares remotos, alojarse en hoteles exclusivos o vivir experiencias difíciles de repetir tiene un costo que no todos los destinos comparten. Un informe de Squaremouth, plataforma especializada en seguros de viaje, identificó los cinco lugares donde los turistas destinan los presupuestos más elevados al sumar vuelos, alojamiento, comidas, transporte, actividades y seguro.

El relevamiento también refleja una tendencia entre los viajeros estadounidenses: el 43,5 % prevé aumentar su presupuesto para viajar este año y casi uno de cada cuatro está dispuesto a pagar más por experiencias de alta gama. En ese contexto, estos son los cinco destinos que encabezan la clasificación por costo.

Groenlandia, el más caro y remoto

El destino más caro del ranking es también uno de los más remotos. En Groenlandia, el gasto promedio de un viaje ronda los USD 1.171 por día, una cifra impulsada por los elevados costos de traslado y movilidad.

Los vuelos promedian más de USD 1.357, mientras que alquilar un auto cuesta cerca de USD 110 diarios, el valor más alto registrado en esta categoría. La distancia, la infraestructura turística limitada y la particularidad de sus paisajes de hielo contribuyen a encarecer la experiencia.

Islas Vírgenes Británicas

El segundo lugar corresponde a las Islas Vírgenes Británicas, un destino caribeño asociado al turismo de alta gama.

El segundo puesto se debe a alojamientos de lujo son las Islas Vírgenes Británicas, con USD 1.137 por noche y exclusivas actividades.

El segundo puesto se debe a alojamientos de lujo son las Islas Vírgenes Británicas, con USD 1.137 por noche y exclusivas actividades.

Una noche de hotel cuesta en promedio USD 1.137, mientras que las excursiones y actividades pueden representar unos USD 925. Playas, marinas y resorts exclusivos forman parte de una propuesta que combina el atractivo natural del Caribe con servicios orientados a un público dispuesto a realizar un gasto elevado.

Polinesia Francesa: lujo en el Pacífico

Con Bora Bora y Tahití entre sus islas más conocidas, la Polinesia Francesa ocupa el tercer puesto. El gasto promedio alcanza los USD 756 por día, aunque la diferencia se vuelve considerable al elegir alojamientos de lujo.

La islas de la Polinesia Francesa son otro de los destinos de mayor lujo en el mundo.

La islas de la Polinesia Francesa son otro de los destinos de mayor lujo en el mundo.

En ese segmento, una noche de hotel puede llegar a USD 1.382. La combinación de playas, paisajes tropicales y propuestas exclusivas convirtió a este territorio del Pacífico en un clásico de las lunas de miel y las escapadas de alto presupuesto.

Leer más: Turks & Caicos, las islas que hicieron de sus playas una referencia mundial

Antártida: logística extrema

En el cuarto lugar aparece un destino donde el principal problema no es cuánto cuesta dormir, sino llegar. La Antártida cuenta con opciones de alojamiento mucho más limitadas que otros lugares del ranking, pero visitarla requiere una logística especial.

Los viajes se realizan mediante cruceros de expedición o propuestas organizadas, con vuelos y recorridos guiados. Esa combinación de distancia, condiciones extremas y servicios especializados transforma la visita al continente blanco en una de las experiencias turísticas más exclusivas.

Maldivas, un lujo en el Índico

Las Maldivas completan el ranking con un gasto promedio de USD 1.072 por día. El alojamiento explica buena parte de esa cifra: los hoteles y resorts de lujo superan en promedio los USD 1.250 por noche.

La ubicación remota en el océano Índico y una oferta turística basada en complejos exclusivos, villas sobre el agua y servicios de alta gama hacen que pasar unos días en sus islas implique un presupuesto considerable.

El ranking muestra que no existe una única razón para que un destino sea caro. En algunos casos pesa la distancia y la dificultad para llegar; en otros, el precio de los hoteles o la necesidad de contratar excursiones y servicios especializados. En todos, sin embargo, aparece una misma característica: la posibilidad de acceder a experiencias exclusivas que, para muchos viajeros, justifican convertir las vacaciones en un verdadero lujo.

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