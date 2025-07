Onnis Turismo: experiencia y compromiso que marcan la diferencia

—¿Cuántos años tiene la empresa?

La agencia posee 19 años de trayectoria.

—¿Cómo comenzaron?

Tras trabajar varios años en Buenos Aires, al mudarme decidí arrancar tímidamente a asistir a los pasajeros que tenía desde allí a través de la computadora. Pero pronto entendí que era necesario un espacio físico donde pudiera recibir a quienes lo necesitaran. Entonces invertí mis ahorros para reciclar un “cuarto de servicio” de una antigua casona y montar la agencia.

—¿Dónde están ubicados?

Estamos en una esquina del barrio Cerro de las Rosas, en José Roque Funes y Luis de Tejeda (altura 4315), en Córdoba capital.

—¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Lo que nos diferencia es la idoneidad. No me gusta ofrecer productos que desconozco ni trabajar con proveedores en quienes no confío. Cuando no conozco un destino, me informo, consulto y busco referencias en colegas de confianza. Los pasajeros notan esa dedicación y confían en la información que les brindamos.

—¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los paquetes al Caribe y a Brasil siguen siendo los más demandados.

—¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Actualmente, los destinos que más consultan son Europa, Grecia y Turquía y Asia.

—¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Corea y Japón están entre los destinos más novedosos y en crecimiento.

—Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estoy entusiasmada con desarrollar nuevos destinos, ofrecer lugares poco convencionales y seguir perfeccionándome. Además, capacitar al equipo es una prioridad que impulsa nuestro crecimiento diario. Cada día busco ser un poco mejor en lo que hago.

—Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Que disfrute y valore las experiencias positivas de los pasajeros. El día que pueda sentir la misma felicidad que ellos al concretar un viaje, será un agente realizado. Esta profesión requiere dedicación, noches en vela y sacrificios, pero con vocación de servicio todo se aprende y se disfruta.

—¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

La felicidad de los pasajeros que viajan conmigo hace años. Conocer gustos, recordar preferencias al ver nuevas ofertas y escuchar necesidades genera un vínculo fuerte y duradero que no tiene precio.

-¿Algo que quiera agregar?

Creo que los viajes bien planificados se disfrutan antes, durante y después. Por eso nunca dejo de pensar en mis próximos viajes y en la compañía con la que me gustaría compartirlos.