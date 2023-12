Nueva visa para europa: desde cuándo deben presentarla los argentinos

Si bien este trámite no es un visado tradicional, al mismo tiempo implica una exigencia más a la hora de viajar a Europa por turismo . Desde noviembre de 2023 es obligatorio para todas las personas.

Este sirve para realizar “un seguimiento de los visitantes de países que no necesitan visa para ingresar a la Zona Schengen” cuando están dentro de esta. Así, ETIAS se “asegurará de que estas personas no sean una amenaza para la seguridad” de la UE.

Quiénes deben tramitarla

Este nuevo permiso debe ser tramitado por las personas de las 63 naciones que no forman parte de la UE, pero cuyos ciudadanos actualmente pueden ingresar al territorio Schengen sin necesidad de visado, países entre los que se cuenta Argentina.

En este sentido, todos los argentinos que deseen viajar a los países Schengen europeos tendrán que gestionar este trámite de forma 100% online y mucho más simple que una visa tradicional.

Tal como aclaró la Delegación de la Unión Europea en Argentina, “los argentinos podrán seguir viajando a la UE sin visa, solo van a necesitar una autorización previa”.

¿Cómo tramitarla y cuánto cuesta?

El ETIAS “se hará a través un trámite online, simple y rápido” y “no introduce las obligaciones típicas del visado”, aclararon.

Así, “no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, y será mucho más rápido que el trámite de una visa”.

Es importante aclarar que el ETIAS puede ser rechazado “en los casos en que existan dudas razonables y serias sobre la autenticidad de la información facilitada y los documentos presentados”.

Esto puede llevar incluso a una entrevista personal, pero, desde la UE remarcan que, en más del 95% de los casos, la gestión “dará como resultado una respuesta positiva en unos pocos minutos”. La solicitud del permiso ETIAS se realiza de forma online en el sitio web oficial que los países de la Zona Schengen dispusieron para ello o en la aplicación móvil de ETIAS. La gestión estará disponible en todos los idiomas de las naciones miembro.

El trámite cuesta 7 euros, para cubrir el costo de la gestión online y se puede pagar a través de la misma página con tarjeta de crédito o débito. Los menores de 18 años no deberán abonar.

¿Qué países lo exigen?

El permiso ETIAS es para los países de la Zona Schengen, los cuales no necesariamente están adheridos a la Unión Europea, o viceversa.

En el caso de los países de la UE por fuera de la Zona Schengen, el permiso ETIAS no será solicitado. Así, las naciones que lo pedirán serán las siguientes:

Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia (no UE), Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega (no UE), Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza (no UE)