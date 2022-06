Madrid a la carta

Cocido madrileño, callos, soldaditos de Pavía, tortilla de patata, rabo de toro, bacalao rebozado y todo ello acompañado de una caña bien tirada o un vermut de grifo son los sabores castizos de ayer y de hoy que te esperan en estos históricos establecimientos, que representan el pasado y el futuro de la gastronomía madrileña.

La alta cocina tiene también una destacada representación en Madrid con 21 restaurantes reconocidos por la prestigiosa guía Michelin entre los que destaca con tres estrellas DiverXo, del innovador chef David Muñoz. La creatividad en la alta cocina madrileña está muy presente también en las últimas Estrellas Michelin, como el restaurante Smoked Room, liderado por el chef Dani García en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid; Quimbaya, el primer restaurante colombiano de autor en Madrid, del chef Edwin Rodríguez y Deessa, capitaneado por el prestigioso Quique Dacosta en el entorno único del hotel Ritz.

Además, el restaurante Coque, del biestrellado Mario Sandoval, ha recibido una Estrella Verde. Un galardón que premia el compromiso con la sostenibilidad y del

que presume también Rodrigo de la Calle, en su restaurante El Invernadero.

Uno de los mayores placeres que te ofrece la gastronomía madrileña es que la puedes saborear al aire libre, tanto en una soleada terraza a pie de calle como en algún sofisticado rooftop. No hay nada más auténtico de Madrid que disfrutar de su clima privilegiado con 3.000 horas de sol al año, mientras se paladean los menús más castizos o los más sofisticados.

Toma nota de algunas de las terrazas más espectaculares como Ginkgo Sky Bar, ubicada en la planta 12 del hotel VP Plaza de España Design; Planta 9 CR7, en el hotel Pestana de Gran Vía; la Azotea del Círculo de Bellas Artes; la terraza Casa Suecia, con una impresionante vista de 360 grados, o el fantástico roof top del hotel Hard Rock y disfruta de la gastronomía y del espectacular cielo de Madrid.

Si quieres vivir una experiencia única que combina cultura e historia gastronómica, apúntate a una visita guiada por la Cocina del Palacio Real. Se trata de una de las mejores conservadas hasta nuestros días de cocinas históricas de las residencias reales europeas. El conjunto de la Real Cocina mantiene sus instalaciones históricas, que fueron renovadas en gran parte entre 1861 y 1880.

Y otra experiencia vinculada con la aristocracia que te sorprenderá es la visita al Palacio de Liria y sus denominadas Taste Sessions. Puedes combinar el recorrido histórico con la degustación de los productos gourmet de la Casa de Alba elaborados artesanalmente, como son el jamón ibérico, los quesos artesanos o los vinos españoles.

Gastronomía e interiorismo están muy presentes en la restauración madrileña. Desde el restaurante de lujo hasta la terraza más recoleta en una plaza o junto a El Retiro o el Lago de la Casa de Campo, asume que la gastronomía también entra por los ojos.

Al mapa del interiorismo y la hostelería madrileña se están incorporado fascinantes espacios en los que se ha cuidado cada mínimo detalle. Es el caso The Madrid Edition, un hotel de lujo de la cadena Marriot Internacional en cuya decoración elegante y moderna ha intervenido personalmente Ian Schrager, copropietario del alojamiento, y fundador del mítico Studio 54, en Nueva York. Destaca también su oferta gastronómica con dos chefs reconocidos internacionalmente como son el mexicano Enrique Olvera y el peruano Diego Muñoz.

Y, otro cocinero de renombre Dani García, con tres estrellas Michelin, ha convertido su restaurante ubicado en la séptima planta del hotel Four Seasons en un nuevo place to be con un interiorismo que viene de la mano del estudio sueco de Martin Brudnizki, uno de los mejores diseñadores internacionales.

Tanto en los restaurantes con estrella Michelin, como en los establecimientos centenarios o en el resto de espacios gastronómicos, te sorprenderán los productos de proximidad. En Madrid es fácil encontrarlos gracias a su extensa red de mercados que, como en el caso de San Miguel, San Antón o Vallehermoso está muy presente el denominado concepto Floss (Fresco, Local, Estacional y Sostenible).

Madrid tiene, además, la ventaja de contar con productos que han obtenido la Denominación de Origen como premio a su calidad y control de la materia prima. A sus aclamados vinos, se suma otro producto de fama internacional como es el aceite de oliva extra virgen. De extraordinaria calidad son también otros productos autóctonos como los quesos artesanos, las fresas y los espárragos de Aranjuez o la miel de la Sierra de Madrid.

Para vivir una jornada de lujo no sólo en el ámbito de la alta gastronomía, no te pierdas la Galería Canalejas, un centro vanguardista de 15.000 metros cuadrados, a sólo unos pasos de la céntrica Puerta del Sol, que además de acoger algunas de las firmas de moda, alta joyería y complementos más prestigiosas del mundo, te ofrece sabrosos planes en espectacular Food Hall con 13 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades.

Puedes elegir entre una amplia variedad de propuestas como las del chef Julián Mármol, galardonado con una estrella Michelin, que dispone de dos restaurantes: Monchis, en el que fusiona la gastronomía mexicana y japonesa, y The Eight especializado en comida a la brasa. Cocina con nombre propio es lo que ofrece también 19.86 by Rubén Arnanz en el que el reconocido chef premiado también con una estrella Michelin ofrece deliciosos platos de cocina castellana.

La gastronomía en Madrid está muy presente en todos sus barrios y recorrerlos a través de una ruta de tapas, es una experiencia que no te puedes perder. Si quieres salirte del circuito más tradicional, te proponemos que visites los barrios de Chueca, Conde Duque o Malasaña donde acuden muchos madrileños para disfrutar de la gastronomía en un ambiente desenfadado o la zona de Lavapiés con sabores multiculturales que siempre sorprenden.

Muy cerca del parque de El Retiro tienes los bares y terrazas situadas en torno al bulevar de Ibiza, uno de los sitios más frecuentados por los madrileños al igual que la calle de Ponzano, en el barrio de Chamberí, una de las más de moda de la gastronomía madrileña.

Madrid reserva aún más sorpresas en materia de gastronomía. Cada vez hay más locales en los que, además de comer los mejores menús, podrás escuchar música en vivo. Es el caso del restaurante-club Aurora o de Platea, un impresionante espacio de 6.000 metros cuadrados en el que se ofrecen también espectáculos de música y circo.

Si te gusta el flamenco, seguro que te interesará la propuesta del Corral de la Morería que ofrece, además de las actuaciones de los artistas más prestigiosos del mundo, los mejores menús en dos espacios gastronómicos, uno de ellos reconocido con una estrella Michelin. Y, si quieres transportarte al mundo de Las Vegas y Broadway, te proponemos Wah Madrid, que incluye música y una innovadora propuesta gastronómica que recorre los sabores de los cinco continentes.

Y para un recorrido por la fantástica y diversa gastronomía madrileña, qué mejor que disfrutar de un cóctel de autor. La capital española es también un referente en mixología con grandes reconocimientos internacionales como el que se ha otorgado a el establecimiento de Diego Cabrera, Salmón Gurú, considerado el mejor del mundo en modelo de servicio y hospitalidad según la lista de los 50 Best Bar 2021.

Cocina de autor, establecimientos centenarios, gastronomía hecha a fuego lento, locales de diseño, productos de proximidad, experiencias únicas. ¡Madrid, una gastronomía que siempre apetece y de la que, sin duda, te quedarán ganas de repetir!