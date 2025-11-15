La Capital | Turismo | escapadas

Escapadas para reconectar y disfrutar en los findes XL en noviembre y diciembre

Los días del 21 al 24 de noviembre y del 6 al 8 de diciembre se presentan como el momento ideal para vivir escapadas diferentes.

15 de noviembre 2025 · 08:39hs
Miami es un destino ideal para escapadas de relax y disfrute en la playa.

El cierre del año invita a hacer una pausa, reconectar y regalarse unos días de descanso antes del verano. Los findes extra largos del 21 al 24 de noviembre y del 6 al 8 de diciembre se presentan como el momento ideal para disfrutar de una escapada diferente: mar, montaña, selva o ciudad, cada destino propone experiencias que renuevan cuerpo y alma.

Desde los paisajes patagónicos hasta la energía cosmopolita de Miami, siete propuestas invitan a viajar, relajarse y vivir el espíritu de fin de año con estilo.

Montano Boutique Suites - El Calafate, Patagonia

En el corazón de la Patagonia, Montano Boutique Suites invita a vivir una escapada sensorial durante los fines de semana largos de noviembre y diciembre. Entre montañas y paisajes únicos, el hotel combina diseño, calidez y confort en suites amplias con vistas panorámicas, ropa de cama premium, amenities orgánicos y desayuno gourmet artesanal. Cada detalle, desde su fragancia exclusiva hasta la Mate Experience y la copa de vino patagónico al atardecer, despierta los sentidos y conecta con la esencia del sur.

el dia14.jpeg
Los turistas admiran el glaciar Perito Moreno, cerca de la ciudad de El Calafate, en la provincia patagónica de Santa Cruz, Glaciar Perito Moreno, Argentina. Fotografía: Bernat Parera/Reuters

Más info:

+54 9 2966 72-3173

[email protected]

www.montano.com.ar

Miami - New Point Miami

Vistas al mar, ritmo urbano y días de sol eterno. Ubicado sobre la icónica Collins Avenue, New Point Miami combina la libertad de un departamento con las comodidades de un hotel. Sus amplios estudios, dúplex y penthouses, con capacidad para hasta seis personas, ofrecen diseño contemporáneo, espacios luminosos y panorámicas privilegiadas del océano o la bahía.

Con acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, valet parking y servicio de playa, es una opción ideal para familias, grupos o parejas que buscan una estadía versátil en uno de los destinos más vibrantes del mundo.

Más info:

[email protected]

[email protected]

Web: www.newpointmiami.com/es

Instagram: @newpointmiamiok

Tel: (305) 397-8952

Ushuaia - Wyndham Garden Hotel del Glaciar

En el corazón de la Reserva Natural El Martial, con vistas únicas al Glaciar Martial y al Canal Beagle, el Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar es un refugio de montaña donde la naturaleza se vive de cerca. La primavera en Ushuaia despliega bosques en flor, lagos cristalinos y postales que invitan a la aventura: caminatas, navegaciones, trekking, excursiones 4x4 y experiencias gastronómicas con alma patagónica. Ideal para parejas, familias o amigos que buscan vivir el fin de semana largo rodeados de naturaleza, confort y calidez.

Ushuaia-Sociedad-18-06-1-1.jpg

Más info:

[email protected]

Web: www.wyndhamhotels.com

Tel: 0800 266 0588 / +54 9 2901 52-8221

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

>> Leer más: Oceanía a medida: conocimiento, servicio y pasión por el detalle

Iguazú - Iguazú Grand

A solo minutos del Parque Nacional Iguazú, el Iguazú Grand combina lujo, naturaleza y relax en un entorno selvático incomparable. Sus 134 habitaciones con vistas a los jardines o piscinas, su gastronomía gourmet con sabores regionales y su spa inspirado en ingredientes naturales como miel, yerba mate y cítricos, convierten cada estadía en una experiencia sensorial completa. Piscinas, saunas, terma romana y actividades para todas las edades lo vuelven ideal para disfrutar el fin de semana largo con el confort de un resort cinco estrellas.

Más info:

[email protected]

Tel: (+54 3757) 498050 / (+54 11) 7079-0589 / 0800-888-4726

Instagram: @iguazugrand

Iguazú - Panoramic Grand

Ubicado sobre una barranca natural que regala vistas al río Iguazú y Paraná, el Panoramic Grand invita a vivir la selva desde una perspectiva distinta. El restaurante La Cocina de las Pioneras celebra recetas ancestrales con productos regionales, mientras el Spa YSYRY ofrece masajes y tratamientos con vistas panorámicas. Ideal para parejas o familias que buscan descansar, reconectar y vivir la magia del norte argentino en un entorno de naturaleza y confort.

003-001-garganta.jpg
La Garganta del Diablo es uno de los saltos de mayor relevancia del Parque Nacional Iguazú, además de ser el más caudaloso.

La Garganta del Diablo es uno de los saltos de mayor relevancia del Parque Nacional Iguazú, además de ser el más caudaloso.

Más info:

[email protected]

Tel: (+54 3757) 498100 / (+54 11) 7079-0589 / 0800-888-4726

Instagram: @panoramicgrand

En Buenos Aires - Ker Hoteles

Con cuatro locaciones estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires —San Telmo, Recoleta, Belgrano y UrquizaKer Hoteles ofrece una experiencia porteña moderna, cálida y personalizada. Cada uno de sus hoteles combina diseño contemporáneo, confort y gastronomía de autor, con health clubs, spa y espacios pensados para quienes viajan por placer o negocios.

obelisco.jpg
Dos ciudades. El Obelisco, en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires,.
Dos ciudades. El Obelisco, en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires,.

Ker San Telmo – En el corazón histórico, con el restaurante HALO.

Ker Recoleta – Entre Recoleta y el centro, con health club y restaurante Citrino.

Ker Belgrano – En un entorno residencial ideal para el descanso.

Ker Urquiza – En la zona norte, con habitaciones y apartamentos para estadías prolongadas.

Más info:

[email protected] | [email protected]

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Instagram: @kerhoteles

En Buenos Aires - Savoy Hotel

Ícono del centro porteño, el Savoy Hotel combina la grandeza histórica con la energía contemporánea de Buenos Aires. Inaugurado en 1910, este hotel de estilo neobarroco fue meticulosamente restaurado para ofrecer una experiencia donde la elegancia atemporal y la sofisticación moderna conviven en perfecta armonía.

Ideal para escapadas urbanas en los fines de semana largos de noviembre y diciembre, Savoy invita a redescubrir el encanto de la ciudad con servicio cálido, atención personalizada y una ubicación privilegiada sobre la Avenida Callao.

Más info:

Web: https://www.savoyhotel.com.ar

Mail: [email protected]

Tel: 54 11 4370-8000

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Se viene el musical La Canción de Orfeo con una única función en Venado Tuerto

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

La Capital, Decano de la prensa argentina, nació el 15 de noviembre de 1867 de la mano de Ovidio Lagos y gracias al financiamiento de Justo José de Urquiza

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Dejanos tu comentario
