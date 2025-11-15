La Capital | Turismo | Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort

Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort: donde la playa se convierte en experiencia

Playa Esmeralda no solo deslumbra por su arena blanca y agua turquesa: en Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort cada detalle es un plus.

15 de noviembre 2025 · 08:39hs
Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort combina lujo, cultura local y actividades para toda la familia.

Entre la arena blanca y el agua turquesa de Playa Esmeralda, Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort se revela como un refugio donde el lujo se encuentra con la cultura local. Cada espacio invita a descubrir: desde suites con vistas panorámicas y piscinas privadas hasta talleres de cocina, ceremonias taínas y clubes para niños y adolescentes, transformando las vacaciones en una experiencia completa para toda la familia. Más que un todo incluido, es un lugar donde descansar, explorar y conectarse con la riqueza de la República Dominicana se combina en cada detalle.

Con 500 habitaciones distribuidas en seis edificios que dialogan con la vegetación local y la estética inspirada en los taínos, el resort, parte de la Curio Collection by Hilton, propone una estadía que despierta los sentidos. Las habitaciones y suites ofrecen vistas panorámicas del mar y materiales sostenibles que refuerzan el vínculo con el entorno. Para quienes buscan una experiencia premium, Club Azure suma beneficios exclusivos: conserje personal, check-in privado y una piscina infinita en la azotea, junto con bungalows frente al mar que se sienten como un retiro privado a pasos de la playa.

La propuesta familiar también está muy cuidada: el Coki Cove Kids Club integra talleres culturales y actividades de conservación marina, mientras que el Palmchat Teens Club promete diversión para adolescentes con cine, sala de escape de realidad virtual y más. Los adultos pueden disfrutar de piscinas, deportes acuáticos no motorizados y bares junto a la pileta.

El bienestar también forma parte de la propuesta: Acana Spa & Wellness, con 11 salas de tratamiento, hidroterapia y rituales inspirados en tradiciones taínas, se complementa con un gimnasio, estudio de yoga y espacios al aire libre que invitan a la relajación en plena armonía con el entorno natural.

La gastronomía es otro de los pilares del resort: 14 restaurantes y bares ofrecen sabores locales e internacionales. Desde cocina caribeña auténtica en Toa hasta especialidades tailandesas y la costa de Amalfi en Manicato, pasando por bares temáticos y espacios de alta gama para quienes se alojan en Club Azure, cada comida se convierte en un viaje sensorial que complementa la estadía.

Más allá del confort, el resort propone experiencias culturales inmersivas: ceremonias, talleres artesanales y clases culinarias permiten que los huéspedes conecten con la herencia local, mientras la programación de entretenimiento nocturno y actividades al aire libre aseguran diversión y aprendizaje para todas las edades. Además, el complejo cuenta con espacios para eventos, bodas y reuniones, siempre con el telón de fondo del mar y la naturaleza tropical.

El resultado es un todo incluido que va más allá de lo esperado: un lugar donde el descanso se fusiona con la aventura, donde la familia puede compartir y cada huésped encuentra su momento de descubrimiento, y donde los sabores, la cultura y la naturaleza se entrelazan para vivir una experiencia completa frente al mar.

