En Uruguay son muy optimistas con la temporada turística 2017-2018 que se lanzó en Argentina

El Ministerio de Turismo de Uruguay realizó, por tercer año consecutivo, el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2017-2018 en Buenos Aires, en la residencia del embajador de ese país en Argentina, Héctor Lescano. Durante el encuentro, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, destacó la importancia de realizar el lanzamiento oficial en Argentina porque es el principal mercado emisor de los visitantes que llegan a Uruguay.Asimismo, presagió que esta temporada será aún mejor que la última en llegada de visitantes, con una cifra cercana a los cuatro millones; de los cuales los argentinos serán cerca de 2,5 millones. "Estamos en un inicio de temporada que va a tener una muy buena conectividad, no sólo con Buenos Aires sino también con Córdoba y Rosario".La ministra resaltó que el lanzamiento es una excelente oportunidad para trasmitir que Uruguay apuesta al turismo durante todo el año y en todo el país. "Ya no hablamos solamente de turismo de sol y playa, porque el país ha diversificado su oferta, con servicios de calidad".Subrayó también la fidelidad del turista argentino, que en 2016 representó el 72% de visitantes a Uruguay. "Y lo son en gran número en verano, fundamentalmente atraídos por Punta del Este y nuestras costas; pero es justo decir que nos visitan durante todo el año".Resaltó además que nuevamente este año Uruguay esperará a los visitantes con beneficios fiscales, los que se extenderán hasta abril de 2018; como IVA 0 en hoteles, devolución del IVA sobre servicios turísticos prestados a personas físicas no residentes, devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles y régimen de Tax Free.Por su parte, el ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, dijo que "esta convocatoria anuncia, sin lugar a dudas, que van a tener una gran temporada. Vamos a seguir trabajando juntos, el turismo funciona por proximidad y así como los argentinos somos grandes clientes de Uruguay, los uruguayos también son clientes de Argentina".Santos agregó que "en esta nueva etapa de Argentina no habrá nunca más obstáculos o gravámenes para que los argentinos que quieran ir con su dinero a algún lado tengan limitaciones. Las limitaciones que tuvimos con Uruguay fueron realmente una vergüenza. No se volverá a repetir. Todo lo contrario, a trabajar juntos, y vamos por el mundial 2030".Tras las palabras de los ministros se presentó la campaña publicitaria que se emite en Argentina para promocionar los destinos turísticos de Uruguay, denominada "Vacaciones de verdad".Asistieron al lanzamiento representantes del sector turístico, autoridades de ambos países, diplomáticos, y figuras del quehacer artístico, cultural y empresarial.