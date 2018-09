El reino del bienestar en Uruguay

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal es un resort de categoría cinco estrellas situado en las Termas del Arapey, departamento de Salto, Uruguay. El diseño arquitectónico, obra del arquitecto Miguel Bono, jerarquiza la integración del complejo al terreno y a la naturaleza que lo rodea, para aprovechar en su totalidad las bondades del destino. El alto nivel internacional de las instalaciones y servicios lo convierten en uno de los mejores resorts termales de la región, único en el país en conjugar termas, campo de golf, spa y un exclusivo sistema "all Inclusive".



Pozo termal propio



Altos del Arapey inauguró en 2011 su propio pozo termal, lo que asegura una calidad superior de sus aguas termales. En total son seis piscinas abiertas, a diversas temperaturas, más una gran piscina cerrada, una de niños y dos jacuzzis interiores. En los baños de habitaciones y suites, el agua caliente es termal. El pozo, de 950 metros de profundidad, arroja 150 mil litros por hora, con temperaturas que llegan a 39 o 40 grados centígrados. Alimenta las piscinas abiertas y cubiertas; por esa ventaja, el agua de las piletas se cambia cada 3 o 4 veces al día, garantizando así la alta calidad de las aguas termales y mantener sus propiedades mineromedicinales.

Sistema all inclusive



La propuesta gastronómica del hotel se disfruta en el exclusivo sistema de "todo Incluido". Este régimen incluye todas las comidas y una enorme gama de bebidas durante toda la estadía.



SPA



Un SPA de lujo brinda un variado menú de tratamientos. El hotel cuenta con un gimnasio con aparatos de última generación. Se ofrecen sesiones de estética facial y corporal, masajes de relax, drenaje linfático, reflexología y reiki, así como masajes descontracturantes con fisioterapeuta, que van desde quiromasaje corporal, de espalda y cuello, "deep tissue" y "thai". También se puede optar por tratamientos de dos y tres días, con programas "sensitive", "antiage", descontracturante, depurativo, anticelulítico y modelador.

Gimnasio con aparatos de última generación, sauna, área de duchas, dos jacuzzis, sala de relax, seis cabinas de masajes para tratamientos de salud y cosmetológicos.



Entretenimiento



El Departamento de Animación organiza actividades diarias para todas las edades: "Kids club", sala Wii para adolescentes, deportes para adultos, entre otras actividades.



Reuniones y eventos



Centro de Convenciones con salas de eventos multifuncionales para el público corporativo; ofrecen todas las facilidades para realizar conferencias, reuniones de trabajo y celebraciones sociales. La sala de fiestas cuenta con una atractiva terraza a la laguna.



Descanso



El resort dispone de 156 habitaciones -entre ellas 20 suites- distribuidas en cinco módulos. Todos los alojamientos se caracterizan por su diseño elegante, sus amplias dimensiones y gran luminosidad. WiFi en todas las instalaciones: servicio de Internet de fibra óptica con una velocidad de 20GB, un hito para un establecimiento en el medio del campo.



Alta calidad en gastronomía



El espacio dedicado a los servicios gastronómicos es muy amplio, contempla una sala de desayunos, un restaurante, un snack bar y wet bar en una piscina, todos con vista panorámica. El buffet llama la atención por la variedad y calidad de lo expuesto: sala de bar, especialidades frías y calientes (con opciones "light" y vegetarianas), postres y dulces, además de una mesa de excelentes productos panificados: una permanente tentación para los huéspedes del "all inclusive".

Destacan cuatro estaciones de "show cooking": de pasta, especialidades a la plancha, parrilla y horno de pizza, lo que garantiza que los comensales puedan elegir un menú variado durante su estadía. No menos importante es saber que el sistema "all inclusive" abarca una selección de bebidas, refrescos, cócteles, cervezas y vinos nacionales, pero el "high light" es el agua termal helada. El restaurante también está abierto al público, con un servicio de buffet con todo incluido.

Todas las habitaciones cuentan con TV LCD, cofre de seguridad, aire acondicionado, secador de pelo, batas, frigobar, ventanales térmicos y acústicos, sommiers de última generación, agua termal en los baños de las habitaciones, yacuzzis en las suites, terrazas con vistas al campo de golf o a las piscinas.



Golf



El campo de golf de 18 hoyos, par 73 para caballeros y 72 para damas, fue diseñando por Ernesto Llovet, y ocupa un área de 60 hectáreas. El recorrido total es de 7.298 yardas, y se destaca por la dificultad de sus greens, fairways y tees, todos elevados y rodeados de largos espejos de agua, generando una zona de juego sin igual en la región. El campo cuenta además con un "Driving Range" y un "Putting Green" donde practicar con comodidad, y un Club House de alto nivel, que permitirán a todos los que disfruten de este deporte gozar de excelentes momentos.



Piscinas termales



Altos del Arapey ofrece seis piscinas de agua termal, abiertas y comunicadas entre sí, un gran yacuzzi y un "wet bar", ubicados en un jardín con vista a lagunas y al río Arapey. Además, hay una gran piscina cerrada "in-out", una de niños y dos jacuzzis interiores. Durante el verano, el agua de una de las piscinas exteriores es enfriada para comodidad de los huéspedes.

Las aguas termales son ideales para proteger y restaurar la salud. Poseen factores energéticos como la potente ionización, mineralización, radiactividad, gases y variaciones de PH. Mejoran la piel, producen descanso, transmiten energía y hacen que el huésped se sienta renovado por dentro y por fuera.

Altos del Arapeyofrece actividades para la familia, numerosas actividades para realizar durante su estadía, las mismas se encuentran dentro del régimen "all Inclusive": paseos en Jeep, canoas, avistaje de aves, paseos a caballo, clases de Golf para principiantes. En las piscinas: aquagym, aquavoley y aqua básquet. Al aire libre: esferodinamia, streching, campeonatos de fútbol, caminatas y bicicleteadas. Entretenimiento por las noches: bingo, karaoke, música y baile, shows en vivo. Cancha de fútbol 5, sala de Juegos (ping pong, metegol, mesas de pool y juegos de mesa). Sala Wii, sala PlayStation, microcine, biblioteca y sala de lectura para mayores de 13 años.

Asimismo, se ofrecen otras actividades con cargo: Visitas a olivares salteños y visita a Bodega Bertolini & Brogolio. Paseos en bote en el rio Arapey, pesca de dorado en el rio Uruguay, visita a los Free Shops de la ciudad de Bella Unión, y clases particulares de golf.



Centro de Convenciones



Altos del Arapey es el lugar ideal para congresos y eventos, ya que cuenta con dos salas de conferencias para 200 y 180 personas en auditorio, sala de apoyo para 40 personas, así como sala de espectáculos para 250 personas, con gran terraza a la laguna. Wifii en toda la propiedad. Business center con servicio de Internet de fibra óptica con una velocidad de 20 GB, un hito para un hotel en el medio del campo. Y gastronomía de alto nivel para jerarquizar aún más los eventos.

Más info en www.altosdelarapey.com