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La experiencia de quedarse frente al mar

Oasis Hotels & Resorts propone una experiencia todo incluido que reúne descanso, gastronomía y entretenimiento para disfrutar Cancún sin salir del hotel

26 de septiembre 2026 · 07:00hs
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El hotel se presenta como una alternativa para vivir el destino

El hotel se presenta como una alternativa para vivir el destino, combinando playa, naturaleza y cultura maya.

En ese abanico de posibilidades, el hotel también puede convertirse en parte del viaje y no solamente en el lugar donde termina cada jornada. Las propiedades de Oasis Hotels & Resorts reúnen descanso, gastronomía, entretenimiento y actividades en una propuesta todo incluido.

La gastronomía ocupa un lugar central. Además de los buffets, las distintas propiedades ofrecen restaurantes y experiencias que recorren cocinas internacionales, propuestas mexicanas contemporáneas, opciones mediterráneas, asiáticas e italianas, junto con bares y estaciones de snacks. Algunas incluyen propuestas de cocina tecnoemocional mexicana o cenas interactivas.

El agua también forma parte de la propuesta. Según el hotel elegido, los huéspedes pueden acceder a excursiones en barco incluidas en la reserva. Hay paseos para compartir en familia y propuestas nocturnas para adultos; en otras propiedades, el Jungle Cruise Adventure se acerca a la naturaleza de la Laguna Nichupté, combinando navegación entre manglares con sabores y tradiciones de raíz maya.

Para quienes viajan por trabajo, celebraciones o encuentros especiales, el complejo suma salones, espacios para conferencias y eventos y escenarios frente al Caribe para bodas y recepciones. Así, el alojamiento deja de ser apenas una base para recorrer Cancún y se convierte en otra manera de vivir el destino.

Cancún puede empezar en una playa, continuar en un manglar, viajar varios siglos hacia atrás frente a una construcción maya y terminar con una cena frente al Caribe. La postal está, por supuesto. Pero el viaje empieza cuando uno decide mirar todo lo que hay alrededor.

El hotel se presenta como una alternativa para vivir el destino, combinando playa, naturaleza y cultura maya.

El hotel se presenta como una alternativa para vivir el destino, combinando playa, naturaleza y cultura maya.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario, se puede llegar a través de las conexiones de Copa Airlines y LATAM, entre otras alternativas. Desde Buenos Aires vuelan Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico y Avianca completan las opciones para llegar al Caribe mexicano con diferentes conexiones.

>> Leer más: Cabo Verde, diez islas donde el desierto termina en el Atlántico

Cuándo ir

El clima es cálido durante buena parte del año. La temporada seca suele ofrecer condiciones más estables, mientras que entre junio y noviembre aumenta la posibilidad de lluvias y actividad tropical. La presencia de sargazo también es variable y suele disminuir hacia el otoño y el invierno mexicano (la primavera y el verano del hemisferio sur), aunque puede registrarse algún arribo fuera de los períodos de mayor presencia. Conviene revisar las condiciones del mar antes de programar excursiones y actividades acuáticas.

Tips de viajeros

No quedarse solo en la playa: combinar mar, Laguna Nichupté y alguna experiencia vinculada con la cultura maya permite conocer distintas caras del destino.

Reservar tiempo para Isla Mujeres: es una excursión sencilla de incorporar y propone un ritmo diferente al de Cancún.

Dejar espacios libres: no llenar todos los días de excursiones. Algunas experiencias pueden aparecer simplemente al caminar frente al Caribe o disfrutar el hotel.

Probar cocina local: buscar platos de tradición yucateca es una manera de acercarse a la identidad de la región.

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