Cabo Verde, diez islas donde el desierto termina en el Atlántico

Historia colonial, cultura criolla, volcanes y arena blanca se combinan en un archipiélago que ofrece bastante más que una escapada de playa

Hay un punto del Atlántico donde el Sáhara se asoma al mar y la lava endurecida acaba en arena blanca. Al caer la noche llega la morna, esa música lenta hecha de nostalgia y de despedidas, y todo encaja. Ese lugar es Cabo Verde : diez islas volcánicas frente a las costas de Senegal que empiezan a atraer a quienes buscan otra África.

Durante décadas quedó a la sombra de destinos africanos más publicitados. Esa discreción es hoy su mejor carta. Aquí todavía se recorren cráteres, ciudades coloniales y pueblos de pescadores sin la sensación de ir detrás de un circuito ya gastado.

Praia, puerta de entrada

Santiago, la isla más poblada, concentra buena parte de la historia caboverdiana. Su capital, Praia, se despliega sobre una meseta asomada al océano y guarda en el barrio de Plateau la arquitectura de los siglos coloniales. Desde el Miradouro do Cruzeiro se abren el puerto y la costa; en la plaza Alexandre Albuquerque se reúnen algunos de sus edificios más reconocibles.

Para ver la ciudad de cerca están el Museo Etnológico y, sobre todo, el Mercado de Sucupira: frutas, especias, tejidos, conversaciones y el pulso diario de Praia en un mismo lugar.

A pocos kilómetros espera Cidade Velha, el enclave histórico más importante del archipiélago y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2009. Fue la primera ciudad colonial europea levantada en los trópicos y ocupó un lugar central en las rutas marítimas portuguesas y en el comercio transatlántico de personas esclavizadas.

Y quedan las calles de piedra, el Pelourinho, la Fortaleza Real de São Filipe y la iglesia de Nossa Senhora do Rosário. Caminarlas es leer una parte difícil de esta historia: la del encuentro, muchas veces forzado, entre Europa, África y América.

Una identidad hecha de mezclas

Esa historia también se escucha. Del contacto entre culturas africanas y portuguesas nació una identidad criolla que atraviesa la lengua, la cocina y, sobre todo, la música. El criollo caboverdiano convive con el portugués, y la morna terminó siendo la expresión más reconocible del país.

La Unesco la incorporó en 2019 a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Reúne voz, poesía e instrumentos, y vuelve una y otra vez sobre los mismos temas: el amor, la partida, la distancia, el regreso.

Cesária Évora la llevó al mundo. Nacida en Mindelo, en la isla de São Vicente, convirtió la morna y la palabra sodade en la carta de presentación del archipiélago.

La historia detrás de una canción

En 1954, en Praia Branca, un pequeño pueblo de la isla de São Nicolau, un grupo de vecinos se despedía antes de embarcar hacia las plantaciones de São Tomé. Emigrar era entonces lo habitual. Armando Zeferino Soares, comerciante de la isla, sacó una guitarra y sonó por primera vez una melodía sobre la distancia y el camino hacia una tierra lejana. Décadas después, esa canción de despedida se convertiría en Sodade, uno de los temas que Cesária Évora paseó por todo el mundo.

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Sodade no tiene traducción exacta. Es nostalgia, pero también ausencia, pertenencia y ganas de volver. Quizá por eso resume tan bien a un país marcado durante siglos por la emigración: un archipiélago pequeño, abierto al océano, acostumbrado a despedir a los suyos y a esperarlos.

Un destino que crece

Ese carácter explica en buena medida por qué Cabo Verde gana terreno entre los viajeros que buscan destinos menos previsibles. Hay arena blanca y agua transparente, sí, pero también montañas, volcanes, ciudades históricas y una cultura que no se agota en el paisaje.

Cada isla tiene su propio temperamento. Sal y Boa Vista concentran la oferta de playa y resort, y guardan sorpresas tierra adentro: en Sal, las salinas de Pedra de Lume ocupan el cráter de un volcán apagado; en Boa Vista, las dunas avanzan hacia el interior y las playas del sur son una de las principales zonas de puesta de la tortuga boba en el Atlántico, entre junio y octubre. São Vicente vibra en Mindelo, ciudad de carnaval y de música, la de Cesária Évora. Santo Antão es territorio de montaña: los senderos bajan desde el cráter de Cova hasta el mar por los valles de Paul y Ribeira Grande, entre terrazas de caña de azúcar. Fogo vive a la sombra del Pico, el punto más alto del archipiélago con 2.829 metros, que volvió a entrar en erupción en 2014. Y Santiago funciona como puerta de entrada para entender de dónde viene todo lo demás. Esa variedad permite armar el viaje según lo que uno busque.

La mesa forma parte del recorrido. La cachupa, hecha con maíz, porotos, verduras y carne o pescado según la región y la receta, es el plato más representativo del país. Nada preparado para el turismo: se cocina a diario, en las casas, y se comparte.

Un paisaje entre el volcán y el mar

La geografía es otro de los grandes atractivos. Cabo Verde nació de la actividad volcánica y conserva paisajes donde la roca negra, la montaña y el océano caben en una sola mirada.

En Fogo se camina dentro de la propia caldera, en Chã das Caldeiras, donde las viñas crecen sobre la ceniza y los pueblos se reconstruyeron después de la última erupción. En Santo Antão, los caminos bajan por valles profundos entre terrazas de cultivo. En las islas más volcadas a la playa, el Atlántico se abre de par en par y el viento convierte algunas costas en escenario de deportes náuticos.

Cabo Verde no compite con los destinos de siempre. Su atractivo está en otro sitio: en llegar a un lugar donde África, Portugal, el Atlántico y las historias de quienes se fueron construyeron una identidad que todavía conserva algo de hallazgo.

Datos útiles

Cómo llegar. No hay vuelos directos entre Argentina y Cabo Verde. Desde Buenos Aires, una de las alternativas más prácticas es volar con Air Europa, vía Madrid, seguir hasta Lisboa y llegar con TAP Air Portugal a Praia, capital del país y principal puerta de entrada a la isla de Santiago.

Cuándo ir

El clima es seco y las temperaturas resultan agradables durante buena parte del año. El período más estable va de noviembre a julio; las lluvias se concentran entre agosto y octubre.

Tips para viajeros

Moverse entre islas: las conexiones aéreas y marítimas piden planificación. Conviene evitar itinerarios demasiado ajustados.

las conexiones aéreas y marítimas piden planificación. Conviene evitar itinerarios demasiado ajustados. Viento: puede soplar fuerte y es un dato clave para elegir playa y actividades.

puede soplar fuerte y es un dato clave para elegir playa y actividades. Moneda: la oficial es el escudo caboverdiano . En zonas turísticas suelen aceptarse euros, pero para los gastos pequeños conviene llevar moneda local.

la oficial es el . En zonas turísticas suelen aceptarse euros, pero para los gastos pequeños conviene llevar moneda local. Idioma: el portugués es la lengua oficial y el criollo caboverdiano, el de la calle. En hoteles y circuitos es habitual encontrar atención en inglés.

el portugués es la lengua oficial y el criollo caboverdiano, el de la calle. En hoteles y circuitos es habitual encontrar atención en inglés. Ritmo: el archipiélago se disfruta mejor sin querer abarcarlo entero. Elegir dos o tres islas y darles tiempo es la forma de entender la personalidad de cada una.

Una propuesta para descubrirlo

Special Tours propone tres circuitos por Cabo Verde, con opciones que combinan el archipiélago con Marruecos y Senegal.

Aunque el país lo forman diez islas, una primera aproximación puede hacerse tomando Santiago como base, donde se concentran varios de los principales atractivos históricos y culturales. En esa idea se apoya la propuesta del operador, que incorporó el destino a su línea Grandes Viajes.

Los circuitos parten de USD 1.200 e incluyen guía acompañante en español. Uno se centra en Santiago; los otros dos suman Marruecos y Senegal. Los vuelos internacionales no están incluidos, de modo que cada viajero elige la alternativa aérea que mejor se ajuste a sus fechas. Itinerarios, salidas y condiciones figuran en la programación de Special Tours.