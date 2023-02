Tras deslumbrar en el Super Bowl, Rihanna actuará en la ceremonia de los Oscar

La canción de “Pantera Negra: Wakanda por siempre” que interpretará Rihanna luego de su reciente presentación el 12 de febrero en el show de medio tiempos del Super Bowl estadounidense, y que marcó su retorno luego de siete años de ausencia en los escenarios, compite al Oscar con los temas “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”; “Naatu Naatu”, de “RRR”; “This Is Life”, de “Todo en todas partes al mismo tiempo”; y “Applause”, de “Tell It Like a Woman”.