Trabajo remoto y seguro: consejos para proteger tu información desde casa

29 de diciembre 2025 · 16:24hs
Trabajo remoto y seguro: consejos para proteger tu información desde casa

Trabajar desde casa suena cómodo: pijama todo el día, café siempre a mano, cero atascos de tráfico. Sin embargo, también trae consigo un reto silencioso y serio: la seguridad de la información. La llamada remote work security no es un lujo para las empresas, sino una necesidad, especialmente en un contexto donde millones de personas trabajan a distancia.

Según un estudio de Cybersecurity Ventures, se estima que el cibercrimen costará al mundo 10,5 billones de dólares anuales para 2025. Y gran parte de esos ataques no ocurren en grandes oficinas con servidores blindados, sino en hogares con redes Wi-Fi mal protegidas.

El talón de Aquiles del trabajo remoto

La cocina puede ser tu nueva oficina, pero tu red doméstica rara vez es tan segura como la corporativa. Los ciberdelincuentes lo saben. En lugar de forzar un firewall empresarial, prefieren ir por lo fácil: tu router, tu correo personal o la contraseña “123456” que usas desde hace años.

En 2023, más del 60% de las empresas reportaron incidentes de seguridad vinculados a trabajadores remotos. No es casualidad. Muchos empleados utilizan dispositivos personales sin antivirus actualizados o acceden a documentos sensibles desde redes públicas. Un solo descuido puede abrir una puerta enorme al robo de datos.

Contraseñas: más que un trámite

Aquí no basta con inventar algo rápido para “pasar el paso de registro”. Usar contraseñas largas, únicas y con combinaciones de letras, números y símbolos sigue siendo la primera línea de defensa. Ejemplo: “P!z@YlUna2024” es mucho más segura que “pizza2024”. Y sí, es incómodo memorizar todo. Pero para eso existen los gestores de contraseñas, que cifran y almacenan claves en un solo lugar.

Se recomienda cambiarlas al menos cada tres meses. Y jamás reutilizar la misma clave para el correo, la nube y la banca en línea. Esa práctica es como dejar una copia de la llave de tu casa debajo del felpudo: cómoda, pero peligrosa.

Redes Wi-Fi: abiertas, jamás

Trabajar en una cafetería es una inspiración… siempre deberías bloquear el uso gratuito de estos datos. El cifrado WPA3 en tu wifi doméstico es mínimo. Ten en cuenta que la configuración predeterminada del router a veces es crucial, así que no la ignores.

Otro paso importante para la protección es usar aplicaciones VPN. Quienes usan una VPN segura para Mac pueden conectarse de forma segura incluso a redes wifi públicas. Es sencillo: VPN para Mac proporciona cifrado y anonimización del tráfico redirigiéndolo a través de servidores de terceros. Atacar el dispositivo o robar datos en estas condiciones es prácticamente imposible.

Autenticación en dos pasos: una barrera extra

La autenticación de contraseña (2FA) es una función de seguridad opcional que evita comprometer tu privacidad. Este método requiere que recuerdes la clave, un código que te permite transferir o generar fácilmente tu contraseña a través de una aplicación como Google Authenticator.

Según Microsoft, las empresas que implementan la 2FA han reducido la probabilidad de acceso no autorizado al 99,9 %. Claro que esto no elimina la necesidad de VeePN VPN, ya que puedes perder incluso una contraseña segura, lo que crea riesgos para la 2FA, cómo restaurar un número de teléfono a través de una conexión móvil. Una combinación de medidas ofrece el mejor resultado.

Mantén tu software siempre actualizado

Puede que las notificaciones de actualización interrumpan tu flujo de trabajo, pero ignorarlas es abrir una ventana a los hackers. Cada parche corrige fallos que, de no repararse, pueden ser aprovechados para instalar malware o robar credenciales. El sistema operativo, el navegador, las aplicaciones de videollamadas: todos deben estar al día.

Dispositivos dedicados para el trabajo

Si es posible, utiliza un ordenador exclusivamente para tareas laborales. Esto reduce el riesgo de mezclar entornos y evita que aplicaciones personales infectadas afecten documentos corporativos. Si no puedes separar dispositivos, al menos separa cuentas de usuario, creando un perfil solo para trabajo.

Copias de seguridad: tu seguro contra desastres

Los ataques de ransomware, que bloquean el acceso a tus archivos hasta pagar un rescate, han aumentado exponencialmente. Una copia de seguridad externa o en la nube, cifrada y actualizada regularmente, es tu salvavidas. La regla 3-2-1 funciona bien: tres copias de tus datos, en dos medios diferentes, y una fuera de tu ubicación principal.

Conciencia y formación: el factor humano

Los firewalls y antivirus no sirven de mucho si el usuario cae en un phishing bien diseñado.

Por eso, muchas empresas invierten en capacitaciones periódicas. Aprender a detectar correos falsos, enlaces sospechosos y archivos adjuntos peligrosos es vital. El 91% de los ciberataques comienzan con un simple email malicioso.

Un hábito, no una acción aislada

La remote work security no se resuelve con una única herramienta o consejo.

Es un conjunto de prácticas repetidas hasta que se vuelven automáticas:

  • Bloquear la pantalla al levantarte.
  • No compartir datos sensibles por mensajería no cifrada.
  • Revisar los permisos de las aplicaciones.

La seguridad no debe sentirse como una carga, sino como parte natural del trabajo diario.

Conclusión

Trabajar desde casa te da libertad, pero esa libertad debe ir acompañada de responsabilidad digital. Blindar tus dispositivos, redes y hábitos no es opcional si manejas información valiosa.

El cibercrimen evoluciona rápido, y la única forma de estar un paso adelante es mantener una vigilancia constante.

Recuerda: la comodidad del teletrabajo no debe convertirse en la comodidad de los hackers.

