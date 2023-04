Tensa espera: los choferes de colectivos aguardan que depositen sus sueldos

El gobierno provincial aseguró que en breve llegan los subsidios nacionales. Desde UTA Rosario anticiparon que, de no haber novedades entre hoy y el lunes, definirán en asamblea si van al paro

La tensión en torno al servicio de transporte urbano no se disipó del todo en las últimas horas, a pesar de que desde el área de Transporte de la provincia indicaron que los subsidios correspondientes a febrero sería acreditados en las próximas horas.

Es que la demora en la concreción del pago acarrearía un retraso en el pago de los sueldos del mes de marzo. De no resolverse el pago de haberes entre hoy y el lunes, podría haber un paro de actividades para la semana próxima

"En off the record, (los empresarios) nos están diciendo que no podrían afrontar el pago de haberes. Seguramente hoy tendremos precisiones de lo que sucederá el lunes”, remarcó.