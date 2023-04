Transporte público: llegan los subsidios, pero el servicio "está en un punto de tirantez"

El secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, advirtió que "hay menos unidades que antes de la pandemia y no pueden reponerse" por la inflación.

Transporte público. Los subsidios de Nación llegaron y por el momento no hay conflictos por el pago de sueldos.

Miatello salió al cruce de las declaraciones del presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, quien advirtió que los subsidios nacionales correspondientes a febrero no habían llegado, que el gobierno nacional “no cumplió con su promesa” y que corría serio riesgo el pago de sueldos a los empleados. “Tenemos un retraso de 60 días” , remarcó el empresario.

En ese sentido, aseguró que “la provincia está pagando los subsidios por adelantado y por normativa se obliga a pagar lo mismo que Nación, pero aún así, el sistema no puede reponer o renovar unidades, porque esos fondos se destinan al pago de sueldos y a gastos operativos esenciales, como el del combustible”.

“Con la inflación, es muy difícil acceder a chasis y carrocerías nuevos. No es bueno que el parque automotor envejezca y que la calidad del servicio que se presta en Rosario no sea la que corresponde. Hoy tenemos menos unidades que antes de la pandemia y no pueden reponerse, porque una unidad nueva cuesta más de 250 mil dólares. Por eso hay un evidente deterioro del servicio y el sistema llegó a un punto de tirantez muy importante”, afirmó Miatello.