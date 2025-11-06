Unidos se cenó la elección
Exclusivo suscriptores

Unidos se cenó la elección

La Capital | suscriptores | Unidos

Hubo reunión para evaluar los comicios y proyectar lo que viene. Defensa cerrada a la gestión, reelección y retoque electoral. ¿Cómo conforman Diputados?

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

6 de noviembre 2025 · 13:01hs

Unidos tuvo su encuentro partidario a diez días de las elecciones nacionales para llegar aflojados y no cargados. Una cena para purgar el mal trago de las urnas con la delicadeza necesaria para no atragantarse más aún. La conclusión fue clara y compartida: hacerle honor al nombre de la alianza en Santa Fe y en la nueva Cámara de Diputados, y enfocarse en la segunda parte de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Una semana atrás, Pullaro había encabezado la primera reunión de su gabinete luego de los comicios en que Provincias Unidas (PU) salió tercero, lejos de La Libertad Avanza (LLA). Sus ministros, su gestión, otra cosa. Ahora, en la sede santafesina de la UCR, sería un encuentro con los socios de la alianza en la que todos los accionistas tienen derecho de voz.

El gobernador Maximiliano Pullaro en el búnker oficialista una vez cerradas las elecciones.

No hay nada mejor que casa

Los componentes de Unidos para Cambiar Santa Fe analizarán las últimas elecciones y los días por venir para el oficialismo provincial.

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Y así fue. En primer lugar habló el presidente de la UCR, Felipe Michlig, luego Gisela Scaglia, del PRO, Joaquín Blanco, en representación del Partido Socialista (PS), y después el gobernador.

Si bien se llegó con cuestiones por charlar y corregir, ya se había masticado mayormente la crítica y se propuso no generar una crisis por méritos propios, por más que el aire no estaba del todo purificado. “Tampoco hay que autoflagelarse”, sintetizó alguien que estuvo en la cena.

Unidos y el replanteo

Lo que viene en el corto plazo es un trabajo “imprevisto” de reforzar el frente Unidos. “Se ratificó todo el respaldo a Maxi, hay un apoyo cerrado, estamos haciendo una buena gestión y no tenemos que perder de vista eso”. Largó la segunda etapa de la gobernación. En rigor, arengaron para continuar con el impulso de la gestión con el objetivo tácito de la reelección del mandatario provincial, un camino que no está allanado.

>> Leer más: No hay nada mejor que casa

Unidos para Cambiar SF web.jpg
La alianza oficialista en Santa Fe se reunió tras perder las elecciones nacionales con Provincias Unidas.

La alianza oficialista en Santa Fe se reunió tras perder las elecciones nacionales con Provincias Unidas.

En ese sentido, se habló de impulsar una reforma electoral que, además de establecer pisos y cuestiones reglamentarias, rápidamente pueda pensarse en buscar el balotaje para sacar una ventaja en un eventual escenario frente al peronismo, que parece mantenerse en su techo luego de los 28 puntos de los últimos comicios.

Otro tema clave del que se comenzó a hablar es cómo se alinean en la Cámara de Diputados nacional los legisladores no peronistas. Para colmo, el tema estuvo cargado de incertidumbre luego de que pocas horas antes la vicegobernadora y diputada electa, Scaglia, deslizara que analiza si asume o no su banca.

De hecho, la sugerente duda tiene que ver con la fuerza que logre Santa Fe en el Congreso y también con el peso que tenga Scaglia allí. Es decir, que no se diluya y pase de vicegobernadora a una diputada nacional más. Pullaro contó que se habló en la reunión de Unidos y descartó que no asuma. "Tal vez hubo una mala interpretación de lo que dijo. Va a tener un rol muy importante que es defender a Rosario y Santa Fe, y llevará la voz del gobierno provincial en Buenos Aires".

En la noche santafesina se comentó la idea de armar un “bloque santafesino” con todo el arco no peronista ni mileísta, tal como hará Corrientes.

Sería un bloque de seis diputados: dos socialistas (Pablo Farías y Esteban Paulón), dos PRO/libertarios (Verónica Razzini y José Núñez), Scaglia (PRO y Provincias Unidas) y Alejandro Bongiovanni (Juntos por el Cambio). Heterogéneo como mínimo.

La otra opción es hacer un bloque amplio de Provincias Unidas, pero con menos peso santafesino. Todo está en discusión.

En Unidos razonan y se convencen de que el tercer puesto de PU obedece a la nacionalización de los comicios y al temor ciudadano frente a una eventual agravamiento de la crisis, y no a un plebiscito de la gestión Pullaro.

Por eso entienden que deben renovar los desafíos y consolidar lo que consideran bien encaminado, pero que no está finalizado.

Unidos Santa Fe Maximiliano Pullaro

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Javier Milei, Karina, Santiago Caputo y Manuel Adorni, protagonistas de la reconfiguración del poder libertario después del triunfo en las elecciones del domingo pasado. 

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

La Bolsa de Comercio va a elecciones.

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

La mejora del riesgo país tras las elecciones puede darle al gobernador Maximiliano Pullaro el endeudamiento por 1.000 millones de dólares

La victoria de Milei le abre una ventana a Pullaro para ir a Wall Street

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Edición impresa

viernes 7 de noviembre de 2025

Tapa

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

El niño sufrió una lesión en una oreja y la mamá en un brazo, ambos están fuera de peligro. Se investigan los pormenores del tiroteo

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Colectividades abre con un show bien rosarino y con la marca del tricentenario
La Ciudad

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Lo más importante
Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Colectividades abre con un show bien rosarino y con la marca del tricentenario

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Ovación
Newells ultima los detalles antes de viajar e ir en busca de los puntos soñados
Ovación

Newell's ultima los detalles antes de viajar e ir en busca de los puntos soñados

Newells y su campaña de visitante: ganó el primero y después se olvidó la fórmula

Newell's y su campaña de visitante: ganó el primero y después se olvidó la fórmula

En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

Rosarina de Fútbol: Defensores de Funes, único puntero en la Primera B

Rosarina de Fútbol: Defensores de Funes, único puntero en la Primera B

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años
Información General

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años

Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar
Política

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad
Política

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica
La Ciudad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón
Información General

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón

Causa cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria
Política

Causa cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en la Cámara baja
Política

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en la Cámara baja

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora