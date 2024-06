Una verdulería solidaria en barrio Echesortu: asiste a 40 personas en situación de calle

Kulfas: "Esta no es una recesión más, hay un cambio de modelo"

"La idea surgió porque llegamos a un límite con respecto a la cantidad de mercadería que podíamos ofrecer. Empezamos a ver que día a día la cantidad de gente que se acercaba al local a pedir algo se iba duplicando y venía más gente de la que podíamos ayudar", cuenta Daiana.

Mientras eso pasaba, en la verdulería también disminuía el consumo. Algunas jornadas, son más quienes llegan al local a buscar alguna mercadería que quienes ingresan a comprar. Daiana destaca que, aún así, ninguno se va con las manos vacías.

verduleria1.jpg Virginia Benedetto / La Capital

En principio, recuerda, "empezamos a achicar el tamaño de los bolsones, después pensamos en hacer alguna actividad en el barrio, como un bingo o un sorteo, para recaudar fondos. Pero tampoco teníamos mucho margen para organizar eventos. Así que decidimos poner en marcha una campaña para que nuestros clientes puedan sumarse a través de donaciones".

Actualmente, la verdulería tiene anotadas a unas 40 personas, de las cuales sabe su nombre, dirección, si tienen algún ingreso, si tienen hijos y si están escolarizados. Y desde que comenzó el año estiman que repartieron unos 3.500 kilos de frutas y verduras. Además, colaboran con el comedor del club Roque Sáenz Peña, en zona sur, y con otros espacios comunitarios.

El alimento como derecho

Hace dos semanas, la Universidad Católica Argentina (UCA) presentaba el informe del Observatorio de la Deuda Social. Allí advertía que los índices de pobreza habían crecido casi once puntos en el primer trimestre del año, comprado con los primeros tres meses de 2023, alcanzando al 55,5% de la población del país. En tanto, la indigencia habría subido en el mismo período de 9,6% a 17,5%.

Por esos mismos días, la "La Fruta Ama" lanzó la campaña solidaria entre los 2.700 seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. "Hacemos hoy un llamado a la solidaridad, sabemos que la situación no está fácil para nadie y que estamos en momentos muy difíciles por lo que pedimos se nos escuche con respeto y amorosidad", comienza el posteo.

verduleria3.jpg Virginia Benedetto / La Capital

El escrito recuerda que, desde sus inicios, el comercio ha colaborado con alimento para personas en situación de calle, o personas con una economía muy precaria. Pero advierte que esa tarea "se está dificultando mucho no solo porque el número de personas se multiplicó sino porque además los espacios que antaño también colaboraban con alimentos y así complementaban nuestro trabajo, ya no existen o no les llegan las partidas".

Por eso, para poder seguir garantizando a quienes lo necesitan la certeza de tener "una bolsita con alimentos, asegurada" , y porque "alimentarse y gozar de salud es un derecho", salieron a buscar la ayuda de sus clientes. Y encontraron respuestas: algunos dejan el vuelto, otros depositan su aporte en una cuenta bancaria. Ninguno fue indiferente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fruta ama (@lafrutaama_)

Una verdulería muy especial

"La fruta ama" no es una verdulería cualquiera. En el ingreso al local un cartel advierte que "Todo consumo es político". Adentro, los cajones de verduras orgánicas, frutas, frascos de miel o aceitunas se mezclan con pañuelos con consignas feministas, banderas wipalas o reclamos por la ley de humedales. Uno de esos letreros afirma que "la acción más pequeña es mejor que la intención más grande". Y algo de eso hay.

Nadia Sevlever y Emanuel Pérez están detrás del mostrador de la verdulería hace tiempo. Conocen a sus clientes por su nombre y los reciben con una sonrisa. Lo mismo que a quienes se acercan a pedir. "Acá no se da la mercadería que sobra, sino lo que tenemos a la venta", explican y advierten que desde comienzos de año, esta tarea se multiplicó.

verduleria5.jpg Virginia Benedetto / La Capital

No es la primera vez que ambos le ponen el cuerpo a situaciones difíciles. En plena pandemia, a los pedidos de verduras que llevaban a la casa de sus clientes les agregaban hojas impresas con poesías de autores locales; en los días más agobiantes del verano pasado, ofrecían a quienes pasaban agua congelada a cambio de botellas de plástico y en las últimas lluvias torrenciales se encargaron de juntar ropa para las familias afectadas por el temporal.

En el fondo del local guardan todavía algunas prendas y calzado, calificados por talles, para quien los necesite. "Muchas personas del barrio están dispuestas a ayudar. Reciben muy bien estas cosas y nos respetan y acompañan mucho. Vinimos a romper la barrera de pensar que hay que hacer todo a través de instituciones, que para ayudar a alguna persona en situación de calle tenés que recurrir a Desarrollo Social o a algún Centro Cuidar. Pero, hay cosas que se pueden hacer por fuera de esas mediaciones. Y hay mucha gente dispuesta a sumarse", afirma Daiana.

verduleria4.jpg Virginia Benedetto / La Capital

Generalmente, dice, se piensa que no hay que mezclar trabajo y política, "pero nosotros pensamos que todo consumo es político, lo tenemos escrito en la puerta de la verdulería, pero nos instalamos en el barrio con respeto y amor. Y nuestros clientes son nuestros compañeros, son comunidad", concluye.