Una semana siguiendo la gira de los Rolling Stones

Ese para siempre, llega hasta hoy, año 2022 rozando el primer cuarto del nuevo siglo. Sus majestades satánicas celebran con una gira sensacional sus primeros sesenta años desde que tocaron por primera vez el 12 de julio de 1962. Y lo hacen de una manera descomunal. Porque todo tipo de estrategia de conquista sería imposible de sostener sin una historia que te avale y un presente continuo que sostenga eso que ya está construido, lo incremente y fortalezca. Todo eso hacen permanentemente. Emociona ver como Mick Jagger con 78 años mantiene un despliegue escénico único e inigualable, mientras entretiene cada 4 días a más de 50 mil personas promedio.

Ahora son las 12 del mediodía del 3 de julio y el calor que azota a Londres supera cualquier estereotipo que se haya visto de una ciudad a priori fría, gris, y poco sobre protectora. Hace varios días que las calles están invadidas por remeras, gorras, pantalones y medias con el logo de la lengua, ya que el 25 de junio hicieron su primera fecha en el mítico Hyde Park. Londres todavía le debe un circuito Stones a quienes visitan para conocer su historia. En cuanto a espacios temáticos, apenas existen un local de ropa oficializada en el número 9 de Carnaby Street, y un museo en construcción propiedad de Matt Lee, uno de los mayores coleccionistas del mundo. Después, cada habitante del mundo se arma su propia ruta para visitar los lugares que los vieron nacer o donde ocurrieron detalles destacados.

Aquí forman parte de un festival nucleado por la firma BST, pero si bien hay artistas destacados que tocan antes, lo de festival solo se nota por la cantidad de espacios de comida, juegos y demases que hacen que la gente entre muy temprano y se siente en el paso a pasar el rato y beber, porque la verdad es que solo quieren ver a los Stones. Alrededor de 80 mil fans de todo el mundo se emocionan con el tributo a Charlie Watts que a modo de homenaje y preludio brindan en las pantallas antes del comienzo de cada concierto, y luego deliran cuando inician con ‘Get Off Of My Cloud’, y siguen con ‘19th Nervous Breakdown’. Eso es solo el arranque, demasiado emotivo, teniendo en cuenta que además es el aniversario del fallecimiento de Brian Jones.

Cuando termina el show, el murmullo vacila entre lo increíble del espectáculo y los planes para la siguiente parada: 7 de Julio en el Johan Cruijff Arena de Amsterdan. Ya comienzan a pasarse data de los vuelos, alojamientos baratos, y compartir todo lo que se pueda para seguir viaje. Esta fecha tiene algo de particular, y es que es la reprogramación de la que cancelaron por el covid positivo de Mick Jagger, así es que muchas entradas se consiguen porque quienes no asistieron se la pasan a sus amigos y/o conocidos. El día de show, Amsterdan luce fatal. El frío es insoportable y escasean los abrigos, teniendo en cuenta el calor del verano europeo. Sin embargo, los alrededores del estadio, presentan el mismo color de siempre, ya desde el metro M54 que los deja a menos de 100mts del estadio. El show tiene cambios en la lista respecto al último, donde se destaca 'Can you hear me knocking', y también su última cosecha, 'Living In A Ghost Town'. Ronnie Wood dispara unos solos y arreglos que le brindan un protagonismo necesario. Steve Jordan, quién hoy toca la batería, hace una dupla súper sólida y explosiva con el bajista Darryl Jones. Próxima parada: Bruselas.

Y aquí se conjugan la emoción del Hyde Park y la adrenalina de Amsterdan. Y se nota en la calle, donde se vive una invasión. Todos los días te cruzas con fans de todas partes del mundo: Francia, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Alemania y más. La escenografía urbana está dominada por las lenguas, incluso la oficial: el Manneken Pis, el nenito que hace pis, típica parada de turistas, amanece vestido con la ropa de la banda y la bandera Belga. El hotel donde paran está apenas a una cuadra de la estatuilla, por ende, la circulación de fans por la zona es tremenda. Todos especulan con cruzarse a alguno por la calle, sin embargo, pocos se dan cuenta que el mismísimo Mick Jagger bien camuflado está entre ellos, sacándose fotos a la misma hora en los mismos lugares. Sí, aunque no lo crean, no está armado, sale con seguridad, barbijo, gorra, y una persona que saca la foto. Incluso el personal de la banda está todo el tiempo circundando la zona.

El show se vive como los días previos: mucho calor, mucha cerveza, mucha expectativa que se cumple al 100%. Se escuchan las mejores versiones de ‘Midnigth Ramble’ y de ‘Paint it Black’ de los tres shows. Y suenan hermosas ‘Beast of Burden’ y ‘Slipping Away’. Keith Richards tiene una noche avasallante e inspiradísima, se come el escenario en todas las canciones, además de que se lo siente feliz de tocar. El público, además de disfrutar, está esperando las 00 para saludarse y seguir brindando.

En ese contexto, apenas un rato después de que suenan los últimos acordes del himno ‘Satisfaction’, comienza el día siguiente: 12 de julio del año 2022, el día que los Rolling Stones cumplieron 60 años.