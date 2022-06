Una filmación casera, prueba para identificar a los homicidas de un barra brava

El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión... Pero hay una cosa que no puede cambiar... No puede cambiar de pasión”. Personificando a Pablo Sandoval, Guillermo Francella le dio vida en la película “El secreto de sus ojos” a una de las escenas más recordadas del cine nacional. Y algo de eso pudo haberle pasado el lunes a la noche a Alexis Gabriel “Negro” O., un joven de 21 años con pedido de captura por el asesinato del ex líder de la barra brava leprosa Nelson “Chivo” Saravia, cuando fue a ver el partido de Newell's y Argentinos Juniors en el Coloso del Parque y cayó preso cuando fue detectado por el sistema “Tribuna Segura”. El muchacho será acusado en principio este jueves por el fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery como integrante de la veintena de personas que participaron de la bestial ejecución de quien fuera jefe de la barra leprosa entre agosto de 2013 y septiembre de 2016 al suceder en el paravalanchas a Diego “Panadero” Ochoa.