Un predio abandonado en el ex Batallón 121 tiene en jaque a los vecinos

Denuncian que el espacio, junto al edificio de la Policía de Investigaciones, está tomado y es utilizado de "aguantadero" por un grupo de personas. "Ya no quedan medidores de agua ni de gas; se los robaron", dicen

"Ya no quedan medidores de agua ni de gas en la zona porque se los robaron todos y yo no termino de salir de mi casa que los tengo en el techo", denunció Karina, una mujer que vive frente al terrero. Lo que más la enoja es que la policía esté al lado. "Lo peor es que hacés denuncias y todo, y cuando vas a ahí y les decís, te contestan que de la reja para afuera no saben a quién le corresponde", señala.