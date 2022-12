¿Todes tenemos lugar en la Scaloneta?

Pero la preparación iba más allá. Recuerdo que teníamos ciertos lineamientos que seguíamos al pie de la letra para llegar sanas y salvas hasta la cancha, que quedaba a unas pocas cuadras de esa casa. Una cierta vestimenta, reunirnos una determinada cantidad de horas antes de que comience el partido, un recorrido, un lugar adonde ir (el “codo de mujeres”), un tiempo de espera una vez finalizado el partido y nuevamente, cierto recorrido a seguir. Estos recaudos tenían que ver con no ser agredidas en un mundo que no nos pertenecía: que no nos hagan comentarios sexuales, que no nos apoyen, que no nos toquen el culo.