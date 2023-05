En Rosario hay un merendero de otra galaxia

Parecen rosarinos y rosarinas comunes y corrientes porque uno trabaja de enfermero, otra de peluquera, uno más es dueño de un salón de fiesta, hay una empleada de una casa de motores industriales y otros tantos son estudiantes. Pero no son tan comunes ni tan corrientes porque también son Jedis, Darth Vader, Chewbacca, Fennec Shand, Boba Fett o algunos de los soldados rebeldes imperiales de La Guerra de las Galaxias.

Además, en este comedor independiente que "casi no recibe ayuda estatal", según Ríos, hay un Espacio de Género para las madres de los chicos del barrio y una Ludoteca que funciona los sábados por la mañana.

"Nos manejamos fundamentalmente con las donaciones de la gente y los Star Wars nos ayudaron en pandemia y ahora, nos juntas mercadería: no nos cobran ni cobran nada a nadie lo hacen por solidaridad y amor al otro, son grandes de verdad, como los personajes de las películas", dice Ríos.

En las redes el Merendero publica fotos de la comida que preparan y también mensajes como el de cuando cumplieron una década el 24 de abril pasado. Allí dan cuenta de su labor y expresan agradecimientos:

"10 años de trabajo de construcción en el territorio. 10 años siendo ayuda con aquellos que necesitan, atravesamos por lo más difícil de la pandemia, las problemáticas territoriales, las pérdidas de compañeros y compañeras, los cambios en los gobiernos, las acusaciones, las críticas ,etc. Así y todo siempre de pie, porque lo nuestro no es la copa de leche ni el comedor comunitario, lo nuestro va mas allá siempre apuntando a un futuro posible. Gracias por ser parte y comprometerte a compartir la vida!!!!*CAMINAR VALE LA PENA, AUNQUE TE CAIGAS*". Un merendero de otra galaxia.

Star Wars Fun contra la GUM

Quien habla con este diario sobre el grupo de fanáticos de la saga es César Alonso, quien vio la primera película en 1978 y ahora tiene 55 años. Lo hace desde abajo de su casco verde de Boba Fett, que le tapa un poco la visual, pero no le impide contar que son unos 20 "locos y locas de Star Wars", de entre 18 y 55 años, que se reúnen desde hace dos años para hacer presentaciones solidarias.

Los integrantes del Star Wars Fan Club Rosario colaboran solidariamente con el comedor popular ubicado en bulevar Bouchard 3642.

"Nos invitaron de todo el país; hacemos representaciones ad honoren y tenemos un equipo de técnico de luces y sonidos y todo", dice Alonso antes de destacar que uno de esos profesionales es, Martín, su hermano y que están dispuestos a sumar a más personajes.

"Siempre y cuando -remarca- adhieran a nuestra pasión por Star Wars, y a querer ayudar a lo que menos tienen y lo necesitan, pueden contactarnos por las redes" (@starwarsfunclubrosairo).

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha dedicada a la saga espacial y a sus fanáticos alrededor del mundo. La fiesta comenzó de forma muy casual por una similitud entre los términos en inglés “fourth” y “force”, que se traducen como cuatro y fuerza.

“May the Fourth be with you” ("Que el cuarto esté contigo") es la frase con la que se popularizó una de las más grandes festividades de la cultura pop y el cine.

Pero los Star Wars Fun rosarinos no celebran solo ese día sino todo el año y Analía Villán, quien está con altas plataformas bajo Chewbacca es gran responsable de la extraordinaria indumentaria.

Chicos y grandes no se pueden resistir al verlos y les sacan fotos, les preguntan sobre las películas como si fueran los actores reales y a veces los toman tan en serio que creen que son parte de una guerra de verdad.

"Sí, una vez nos corrió la Guardia Urbana, pero no por miedo al ataque sino porque no teníamos habilitación para estar en el parque, aunque la gente nos defendió y nos quedamos", se ríe Alonso, quien al igual que sus compañeros y compañeras coleccionan muñecos, pósters, sables, banners y ponen caras de malos o buenos, según el personaje.

Alonso anuncia que todo el grupo estará presente en la próxima Crack Bang Boom, la Convención Internacional de Historietas de Rosario que se realiza desde 2010 (en 2020 y 2021 fue cancelada por la pandemia, pero en agosto de 2022, volvió a los galpones del Parque a la Bandera).

"El año pasado nos fue bárbaro y este reboblaremos la apuesta", dice y anticipa en exclusividad para este diario: "Después del Crack haremos los personajes de El Señor de los Anillos".

No paran los Star Wars Fun Club Rosario. Son como las propias películas. "Van nueve y ahora que está Disney en el medio se viene otra trilogía", se entusiasma Alonso debajo de su casco de Boba Fett.