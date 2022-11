Smart City como entorno de la seguridad inteligente

No obstante, es central adoptar medidas de seguridad inteligentes para garantizar que estas mejoras no queden comprometidas o amenazadas.

Una metrópoli inteligente se distingue por la interconexión entre sus diferentes actores e infraestructuras, manteniendo un flujo bidireccional de datos, que son analizados para introducir mejoras en la gestión de recursos para la población.

El acceso a esta información (que en muchos casos será crítico para el funcionamiento de la ciudad, como electricidad o abastecimiento de agua) puede ser potencialmente vulnerable frente a ataques cibernéticos. Por ello, resulta esencial que la infraestructura de la urbe incorpore protocolos de seguridad para Smart City y de seguridad en la denominada internet de las cosas (IoT).

Hasta aquí la introducción, que algún desprevenido lector podría confundir con una serie futurista donde la calefacción es programada remotamente antes de llegar al hogar manteniendo la temperatura deseada, las luces son encendidas conforme avanzamos en los accesos de nuestra vivienda y la aspiradora ha barrido diligentemente los pisos de la habitación que hoy debía limpiar.

Todo muy interesante aunque incompleto, ya que la tecnología no solo nos auxilia en actividades domésticas, sino que también lo hará, en la faz comunitaria, interactuando con las agencias de seguridad tradicionales como la policía, cuartel de bomberos, etc., generando sinergias que posibilitaran la optimización de los recursos globales para, al menos mitigar los aspectos centrales de las acciones delictivas.

Vigilancia latente y control sensible

Existen en la región dispositivos inteligentes que, aplicados y articulados, elevan no solo los estándares de seguridad de las personas que habitan los espacios donde esta tecnología se emplea, sino que también en función prospectiva, se transforman en un excelente recurso de prevención de la actividad delictiva.

En ocasiones, responsables de las áreas de seguridad ciudadana de primera línea suelen argumentar (en favor de sus decepcionantes performances) que la carencia de recurso humano es proporcional a la ineficacia de sus dispositivos de seguridad en el combate al delito, algunos incluso van más allá al aseverar que lo ideal sería contar con un agente de policía por cada una de las cuadras que tiene un determinado ejido urbano y un móvil policial por manzana.

Ciertamente, las lógicas de las cuadriculas y los dispositivos de patrullaje en épocas pretéritas se hubieran beneficiado de contar con recurso humano en cantidad, pero el avance de las tecnologías de la información y el internet de las cosas ha venido de alguna manera a solucionar este problema.

La ciudad cuenta con dispositivos de captación electrónica de imágenes asociados a software predictivo, lo que integrado en un centro de control operativo puede aportar on line y de manera inmediata todo cuanto ocurre en tiempo real en un área remota y determinada.

Rosario, lamentablemente, ha sido una de las ciudades donde mayor cantidad de eventos de ataques a infraestructura crítica se han registrado, donde el asesinato de personas vinculadas a distintos grupos ligados al narcotráfico ha crecido exponencialmente en este año, llegado incluso a registrarse ataques reiterados a establecimientos penitenciarios y unidades móviles de traslados de detenidos.

Muchas horas dedicadas a investigar quién o quiénes se hallaban detrás de estos eventos de neto corte violento se hubieran ahorrado de haberse dispuesto de elementos tales como sistemas de control espectral, vigilancia discreta en la nube y articulación de interacción digital con recurso humano en áreas predeterminadas donde cierto tipo de delitos suceden con mayor frecuencia.

La inteligencia artificial generadora de prácticas actuariales

Conforme las crónicas policiales han ido dando cuenta sobre los ataques sufridos por Instalaciones Judiciales, cárceles y móviles de traslado de detenidos, o bien sobre la ejecución de determinadas personas ordenadas desde establecimientos penitenciarios, no es posible dejar de pensar si las mismas se podrían haber evitado de contar con elementos que permitieran orientar actividades investigativas de seguridad o bien de carácter preventivo en función de la explotación precisa y oportuna de la inteligencia comunitaria.

Para ello, empresas de la región en inteligencia artificial han desarrollado sistemas basados en la inteligencia espectral, cuya aplicación para los conflictos de seguridad electrónica urbana son eficientes y seguros.

Los dron cops, por ejemplo, constituyen un esquema organizado de UAV (del inglés unmanned aerial vehicle), enlazados por un sistema de navegación controlado desde la nube desde un centro de monitoreo, que puede generar patrullaje discreto con múltiples sistemas de captación de imágenes, sensores de diferentes espectros e incluso inhibidores de señales inalámbricas.

Este tipo de dispositivos en el ámbito de la Seguridad Inteligente pueden complementarse con banco de datos de imágenes que la justicia posee, de aquellas personas sobre las que pesa orden de captura vigente en función de diferentes delitos cometidos o bien de aquellas que, en el marco de una determinada investigación judicial, se presume como integrante de una determinada organización criminal.

Estos dispositivos cuentan con cámaras asociadas a software biométrico, por lo que el análisis se efectúa en el momento poniendo a disposición de la unidad de comando un abanico de opciones para la toma de decisiones en tiempo real.

Otra versión de esta línea está destinada al bloqueo de UAV (vehículos aéreos no tripulados), con especial atención a los drones. Además de detectar y alertar la presencia de drones en un perímetro de hasta 8 kilómetros, el sistema muestra en tiempo real la trayectoria del dron y la ubicación exacta del piloto. Se puede acceder a los datos de forma remota a través de un software en la nube y también se registra el historial de ocurrencias.

Este ingenio tecnológico bien podría desplegarse en establecimientos penitenciarios categorizados para el alojamiento de internos cuyo riesgo hacia la sociedad amerite dispositivos de vigilancia activa y contramedidas electrónicas de este nivel, pues el empleo de vehículos no tripulados para intrusiones en espacios carcelarios está creciendo sistemáticamente en la región, empleándoselos frecuentemente para el ingreso de sustancias prohibidas a la prisión, no descartándose que además, en función de las múltiples prestaciones que su versatilidad le confiere, puedan emplearse como sistema de reconocimiento y recopilación de datos para una fuga o bien para un ataque coordinado contra la estructura carcelaria; entre otros sucesos baste recordar el ataque perpetrado contra la cárcel de Piñero en el mes de junio del año 2021, oportunidad en la que murió uno de los atacantes y al menos ocho internos lograran fugarse.

En la misma línea de las contramedidas electrónicas se pueden bloquear absolutamente todas las señales de comunicación inalámbricas de un determinado sector, como una cárcel o un área sensible en un momento determinado (edificios de Tribunales, polo judicial, etc), empleándose para ello emuladores de señal o engaña teléfonos, no permitiendo que ninguna comunicación “no autorizada”, logre concretarse cuando este dispositivo interviene en un área determinada.

A su vez, esta misma tecnología ha sido probada con éxito en operativos de seguridad antiterroristas ya que, su capacidad de neutralización de diferentes dispositivos electrónicos ha sido probada en diferentes escenarios de uso de dispositivos explosivos improvisados (IED de sus siglas en Ingles).

Finalmente, y como es sabido, la tecnología siempre es neutra y sus resultados dependerán del uso que se le dé; pero lo cierto es que en buenas manos, la inteligencia artificial aplicada a la mejora del bienestar público, podría aumentar la seguridad de nuestras ciudades y anticipar situaciones de riesgo a fin de neutralizarlas en el lugar en que potencialmente pudieran manifestarse, antes de que ocurran.