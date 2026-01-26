Seguridad: el plan de Pullaro para evitar el sofocón de enero

El gobierno de Santa Fe afinó el plan de seguridad para el mes inicial, cuando habitualmente se dispara la violencia. ¿Qué significa?

El gobierno provincial tomó a enero como un desafío en seguridad para que los homicidios dolosos no se disparen, valga la figura, como ha ocurrido históricamente en ese mes desde 2014, incluso el año pasado, cuando hubo un fogonazo que inquietó a las autoridades después de un 2024 récord.

Esta vez se propusieron que el calor irritante de enero, más el alcohol en exceso generalizado del verano y hasta un eventual relajo, no los agarre en offside. Por eso hubo una planificación integral, que se vio en la agenda del propio gobernador Maximiliano Pullaro : entrega de nuevas cámaras de videovigilancia, de patrulleros y un helicóptero.

Hubo mediatización del Lince, el sistema con inteligencia artificial para las cámaras de videovigilancia, y del avance de las obras de El Infierno, la cárcel de alto perfil que monta en Piñero como una de las últimas medidas para consolidar la baja de inseguridad. Incluso profundizan sobre la seguridad subjetiva: esa que se palpa.

En ese plan veraniego diseñado se ajustaron los descansos. “No nos tomamos vacaciones, y tanto el gobernador como el ministro estuvieron día a día detrás de la operatividad. Buscamos que no cayeran las identificaciones, el patrullaje ni los allanamientos coordinados con MPA. Y bueno, falta pero enero viene demostrando datos muy alentadores”, explican.

Todo ha sido acompañado de un discurso diseñado: “Cuando hay decisión política, el miedo cambia de lado. Más cárceles, más control y una decisión clara: cero impunidad en Santa Fe”. En esencia, pregona eso: animarse y hacer.

Es justo lo contrario a lo que ocurría antes. El propio Pullaro lo recordó: “Hubo un ministro de Seguridad nacional que vino a decir que el narcotráfico había ganado la pelea”. Se refiere a Aníbal Fernández y aquella inolvidable frase de desamparo bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Siguió: “Sin embargo, muchos no claudicamos y trabajamos con valentía, decisión, inversión y método para resolver los problemas de seguridad”. Pullaro muestra herramientas, y, sobre todo, ordenamiento, a diferencia del gobierno nacional que tiene un funcionamiento caótico.

Eso rima con otra frase que lanzó hace pocas semanas en la misma dirección: “Cuando el Estado no roba ni se borra, las respuestas están”. ¿Para dónde pega Pullaro? Para el peronismo y el mileísmo, en un nuevo movimiento de tercer carril.

Violencia cero no hay, claro. Hasta es un objetivo casi imposible con semejante compleja ciudad. La cuestión es dejarla en umbrales tolerables y va en ese sentido. Hasta el viernes pasado a la mañana, 23 de enero, las estadísticas del Observatorio de la Seguridad Pública registraron 8 homicidios, de los cuales 5 fueron en Rosario. El año pasado, en el mismo, mes hubo 20. En 2023 hubo 32 y, en 2022, se registraron 34. En 2020 fue el pico del ciclo 2014/24, con 40 crímenes en todo enero en Santa Fe.

El año pasado se encendió una alarma en enero porque en todo 2024 se registraron 90 crímenes y, un mes después, se contaban 20 en apenas 30 días. En ese momento, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, vinculó la suba de homicidios a un reacomodamiento en bandas que tienen jefes presos.

“Evidentemente, hubo un reacomodamiento de ciertos actores que, en otro momento, eran subordinados a otras estructuras criminales", señaló. Este año eso parece haberse contenido de alguna manera.

"Es el plan, estúpido", podría decir Pullaro en alusión a la conocida frase de comunicación política. Pero es más correcto: "Es el plan de seguridad y el método para llevarlo adelante".

"Se logró lo que nadie creía posible en Santa Fe: pasar de ser la provincia con mayores niveles de violencia y delito a tener parámetros similares a los de otras provincias del país”. Se acomoda en el pelotón de la normalización, aunque hace unas semanas subió la vara a que Rosario debe ser la ciudad más segura del país. Eso será complejo y demandará tiempo. Por ahora las llamas de enero se contienen.