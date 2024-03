Russo vs. Russo, en el nombre del padre y del hijo

Para Central, el partido contra Instituto tiene un valor incalculable desde las expectativas por la necesidad de reencontrarse con el triunfo tras dos derrotas consecutivas y Miguel Angel Russo lo sabe mejor que nadie, por eso su deseo de que su equipo salga bien parado. Pero para el entrenador canalla habrá un momento especial en la previa y por qué no durante el partido. Para alguien que lleva su sangre, también. Por primera vez en la historia Miguel y su hijo Ignacio coincidirán dentro de un campo de juego, lo que es apenas una gragea más que tendrá el choque, pero tanto para el DT como para el delantero el momento será particular. Serán 90 minutos en los que el papá querrá que a su hijo las cosas no le vayan bien y lo mismo sentirá Nacho, pese a su devoción por su padre y su amor incondicional por Central.