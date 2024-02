Russo otra vez dejó a un colega leproso en offside

Por supuesto que Russo tuvo más recambio que Larriera, no mucho más, pero sí lo suficiente. Newell’s no tuvo a Ever Banega y quedó claro que el veterano volante es medio equipo, que no tiene otro así. Malcorra, Campaz, Gómez, Lovera y hasta O’Connor de un lado, ni Franco Díaz fue considerado del otro, en una apuesta que tampoco funcionó para el uruguayo porque Julián Fernández no hizo diferencias.