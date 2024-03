Rosario nunca estuvo tan cerca

79995420.jpeg

Esta cuestión tiene otra derivación política que es la mirada del resto de los gobernadores sobre Pullaro. Recordemos que la liga de gobernadores tiene una composición inédita en los últimos 40 años: menos peronistas que nunca, sin figuras que por ahora tengan proyección nacional -más allá de los deseos individuales- una cierta paridad con los ex Juntos por el Cambio, y varios autónomos. En ese marco, que un par se lance a una pelea tan terrible, sin ninguna garantía de éxito, pero que no sería de “derecha”, pone una expectativa particular hacia 2027, teniendo en cuenta que además no tiene reelección (por el momento).

Hay un criterio de fondo, pero también de formas. El gobernador santafesino articuló la foto con Bullrich y Berni, transmitiendo “con este tema no puede haber peleas”. Detrás del actual senador provincial y ex responsable de la seguridad bonaerense está el compromiso de Kicillof de apoyar a su vecino de la Pampa Húmeda. ¿De repente todos se volvieron buenos? No, de repente todos tienen miedo que la situación escale a niveles inmanejables, y de repente uno de los protagonistas actúa de interface política entre derecha e izquierda, simplificando los términos del debate sobre la cuestión. Las interfaces son elementos bastante ausentes en la política argentina de estos días.

Pullaro, político de raza, no está dejando botón sin tocar, sea casta o no, en función de la preocupación principal de su gestión. Lamentablemente para él, si dentro de 3 años esto no sale bien, todos los logros en otras áreas sabrán a poco frente a la magnitud de la cuestión Rosario.

Un último párrafo merece la famosa foto “a lo Bukele” que trascendió a los medios. Algunos –dirigentes políticos y periodistas- marcaron que fue una irresponsabilidad la difusión porque eso pudo haber disparado los crímenes. Lo cierto es que, más allá de eso, el gobierno provincial venía cortando todo tipo de “beneficios” que tenían los presos, ante lo cual la foto no sería más que una anécdota en toda esta truculenta historia.