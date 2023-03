Rosario compite en el curioso Mundial de Tanques de Agua

El Mundial de Tanques de Agua comienza este sábado 18 de marzo, no casualmente cuando se cumplan tres meses del título de la Selección en Qatar, en Instagram, a través de la cuenta @tanques.deagua , un archivo colaborativo de fotografías de curiosos, bizarros, imponentes y monumentales tanques de agua de Argentina y todo el mundo.

El competidor rosarino, que dará la cara por la tierra de Leo Messi y los ángeles Di María y Correa, es el viejo tanque de agua del complejo Cinépolis , en Avenida Eva Perón 5856, erguido en el cielo del noroeste rosarino desde los tiempos en que esas tierras le pertenecían a la pujante firma local Grandes Establecimientos Metalúrgicos Argentinos, más conocida, por sus siglas, como GEMA, una fábrica de maquinaria agrícola, fusión de las pymes Torres y Valenti S.R.L. y Baronio y Melquiot S.R.L., que llegó a emplear a 700 personas y construir unas 350 cosechadoras por año hasta su cierre en 1993.

GEMA VILLAGE CINEPOLIS - año 2006 - foto Hugo Ferreyra La Capital - 2853400.jpg Rosario compite en el Mundial de Tanques de Agua con el diseño que construyó la fábrica de cosechadoras GEMA, hoy Cinépolis. Foto: Hugo Ferreyra / La Capital

El viejo tanque que asemeja la forma de una antorcha olímpica es el vestigio de aquellos tiempos gloriosos de la pequeña y mediana industria rosarina, pero también ya un ícono de la zona. Alguna vez lució orgulloso las siglas GEMA en su cúspide y, tiempo después, una moderna intervención lumínica en la que era envuelto por un rollo de película, cuando el extinto complejo de cines Village abrió sus puertas hacia finales de los noventas.

Esa arqueología barrial que permite a través de un tanque de agua sumergirse en las raíces históricas de un territorio es una de las razones por las que la artista visual platense Mariana Sanguinetti creó la cuenta @tanques.deagua . “Algo lindo que pasa con los tanques es que funcionan como puntos de referencia en ciudades y barrios, la gente tiene recuerdos emotivos y personales”, explica en diálogo con La Capital. “Lo territorial, la pertenencia a un lugar, más allá de si el tanque es lindo o no, forma parte de la historia y la experiencia de la gente en un lugar determinado”, agrega.

En sus recurrentes viajes entre su ciudad, La Plata, y la de Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Mariana comenzó a prestarle atención a esos enormes tanques donde los pueblos de la pampa bonaerense almacenan el agua potable para sus ciudadanas y ciudadanos. “Me llamaba la atención los diseños, algunos muy extraños, que me hacían pensar en que había una decisión estética, más que de funcionalidad, en la construcción”, explica su fascinación.

Esa decisión estética que es, de alguna manera, no renunciar a la belleza en pos de la funcionalidad, es para Mariana un signo identitario del lugar donde se erige el tanque. “El tanque le da identidad al lugar donde se emplaza, las elecciones estéticas tienen que ver con distinguir a un tanque de otros, y ahí podríamos hablar de un hecho artístico, algo que en los tanques domiciliarios se nota más”, señala y agrega que “muchos tanques dan cuenta de lo que sucede al interior de ese espacio, son una especie de publicidad”. “En la forma del tanque se habla de lo que uno se puede encontrar en ese lugar”, reflexiona.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpv3oLRu9yi%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABADxgZAzIyB7HxAaVw2L2ZBYCEtYwHsZBHcou6pgbZCcoHSSqd4fxz77RHgi1YwtLdRy0g01BTCh2RQ28CPVLymXBNfOUGrAleRcDXIC0M3DB2Wg12AMVn5Y983B9zz4LdniHWYmYQZBQOwHIo9ALNfVMUyPyMVDkoIbRHnzqZAmAbhVuJwoP0ZD View this post on Instagram A post shared by Tanques de agua (@tanques.deagua)

Con un arsenal de fotos propias de los más diversos tanques, Mariana decidió en febrero de 2020 crear una cuenta de Instagram donde exponerlas. Un mes después, se decretó la cuarentena obligatoria en Argentina por la pandemia de coronavirus y la idea original de viajar a la caza de nuevos tanques de agua quedó en stand by, pero lejos de hacer naufragar el proyecto, lo volvió colectivo. “Me empezaron a llegar tanques de un montón de lugares, incluso de otros países, eso le dio más impulso a la cuenta y que se convierta en un archivo colaborativo, empezó a crecer y se transformó en algo de una magnitud que yo no me imaginaba”, reseña Mariana. Al escribirse esta nota, @tanques.deagua contaba con alrededor de 19.500 seguidores.

Un scrolleo por la cuenta de Instagram es asomarse a un mundo extraño de tanques monumentales, bizarros, bellos, de dudoso gusto estético, abstractos, figurativos. De todo. Desde un tanque en el que se sienta El Pensador a un tanque elefante , un choclo gigante , una damajuana o hasta un zapato , @tanques.deagua es una galería exhaustiva que documenta los tanques de agua de todo el país y hasta del exterior invitando a la sorpresa y la fascinación, pero nunca a la indiferencia. “Una vez que viste un tanque no podés dejar de ver otros”, afirma Mariana.

“La cuenta es una propuesta de juego, invita a mirar de otra forma el espacio que habitamos”, dice Mariana. “A veces pasamos mil veces por un lugar y hay cosas que no vemos por rutina, entonces esta es una invitación a mirar otra parte, una mirada diferente a la que solemos tener”, agrega. “Lo tomo como un juego e invito a la gente a que lo haga de esa forma”, suma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCepGPf1Omlp%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABADxgZAzIyB7HxAaVw2L2ZBYCEtYwHsZBHcou6pgbZCcoHSSqd4fxz77RHgi1YwtLdRy0g01BTCh2RQ28CPVLymXBNfOUGrAleRcDXIC0M3DB2Wg12AMVn5Y983B9zz4LdniHWYmYQZBQOwHIo9ALNfVMUyPyMVDkoIbRHnzqZAmAbhVuJwoP0ZD View this post on Instagram A post shared by Tanques de agua (@tanques.deagua)

Con ese espíritu lúdico es que creó el Mundial de Tanques de Agua, una competencia que se resolverá en Instagram, del 18 al 26 de marzo, a partir de la votación de seguidoras y seguidores de la cuenta. “En el primer aniversario de la cuenta, en febrero de 2021, como era una fecha cercana a los Oscars hice los premios de los tanques, armé categorías y las ternas y la gente votaba por historias”, recuerda Mariana que este año, “manijeada” por el Mundial de Qatar y el campeonato de Argentina, eligió el formato mundialista.

El sábado 18 se jugará la primera ronda, con 32 tanques divididos en ocho grupos de cuatro participantes cada uno. Los dos tanques más votados de cada grupo pasarán a los octavos de final, a disputarse el lunes 20, ya en formato de eliminación directa. Los cuartos serán el miércoles 22, las semifinales el viernes 24 y la gran final el domingo 26. En todos los casos, la votación se hará en historias de Instagram y durarán 24 horas. Rosario, por supuesto, tendrá su representante. “La ciudad de los campeones del mundo no podía no estar”, resume Mariana. Ahora, nos volvimos a ilusionar.