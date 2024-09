Refundación del fútbol en Newell's: primeros pasos y objetivo de Capria en el Parque

Hace una semana, Newell’s presentaba al Mago como nuevo asesor deportivo para estar al frente del manejo del fútbol. Y de inmediato se puso en funciones. Claro que llegó sobre el cierre del libro de pases y ya con el DT designado por la gestión anterior de su predecesor Ariel Michaloutsos. Los tiempos lo condicionaron para darle al plantel las valencias que él pretende, pero así y todo aceptó el desafío de regresar a trabajar al club donde fue campeón como jugador en 2004, de la mano del Tolo Gallego.

Capria: "Newell's tiene potencial"

Por supuesto que cuando asumió el reto de arribar a Newell’s, el que mejor conocía esta situación era él mismo. Lo primero que hizo fiel a su estilo fue no vender humo en su presentación y ni le endulzó los oídos a los hinchas, que tanto cariño le dispensan por el grato recuerdo que dejó en el Parque. “Es un desafío y una enorme ilusión estar en el club. Newell’s tiene potencial, estilo, historia. Lo sentí como futbolista y tiene un legado. Daremos pasos cortos. Me gusta ser actor y no espectador, la gestión genera cicatrices pero no le tengo miedo. Esto no es individual, en el fútbol hay que hablar en plural. No necesito las luces del protagonismo. Lo importante es la nobleza para utilizar los recursos”, fueron sus primera palabras.

Lo cierto es que Capria ya está en funciones y dio sus primeros paso cómo mánager leproso. Tiene una enorme misión por delante, que es refundar el fútbol leproso, que no será de un día para el otro.