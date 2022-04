Quién es la especialista en seguridad que le prepara los discursos a Perotti

Al menos en sus trazos gruesos, Omar Perotti ya tiene listo el discurso que pronunciará el próximo domingo ante la Legislatura . Que ello suceda con tanta anticipación no es obra de la casualidad, sino de la tarea que coordinó Mariana Foglia, una ascendente funcionaria que recaló en la Casa Gris tras más de una década en el Ministerio de Seguridad nacional .

Como varias de las principales asesoras del rafaelino, Foglia no gusta de la exposición sino que prefiere un rol behind the scenes. Sin embargo, la confianza depositada por Perotti, quien la conoce desde hace largo tiempo, hizo que su cabeza comience a asomar en los últimos meses, incluso en reuniones de alto voltaje político, como la Junta Provincial de Seguridad.