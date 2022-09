"Perros del viento": el salto al vacío animal que indaga sobre la condición humana

aficheperro.jpg

“Es una película que Hugo le pasó el guión a Gilda, mi mujer, hace muchos años, porque quería contar con ella en ese proyecto. Yo de curioso me metí a leer el guión, me gustó, y le dije «mirá, si no lo tenés a Darín yo me anoto para estar ahí»”, dijo Machín, entre risas, recién llegado del Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, donde se presentó otra película que él protagoniza, y que también atraviesa el mundo de los canes, “Siete perros”, que tendrá su estreno nacional el 22 de septiembre. “Me traje un perro de Rosario, un cusquito chiquito divino, ya queríamos tener uno y después de dos películas seguidas con perros ya no había escapatoria”, señaló el actor por teléfono desde su casa en Buenos Aires sobre el film en el que también participan Carlos Portaluppi, Estrella Zapatero y Marta Lubos.

Al recordar los inicios de “Perros del viento”, que pasó por varias e inexplicables modificaciones de guión sugeridas por el Instituto Nacional de Cine (Incaa), el actor dijo: “También bromeábamos porque la película se viene pensando hace muchos años y decíamos que, si se seguía dilatando, el chico de la película lo iba a terminar haciendo Lorenzo, que era un bebé en ese entonces. Y la hizo Lorenzo nomás, porque esta idea empezó hace más de diez años. De pronto me encontré en un proyecto familiar, porque hasta mi pequeña hija Aurora tiene una participación en la película, y con Hugo y Milagros Alarcón (productora, actriz y pareja de Grosso) somos amigos desde hace años. Por eso digo, en un contexto tan adverso para filmar en medio de la pandemia, con cuidados e hisopados, hacerlo en familia fue un oasis”.

PDV_TRAILER_1_min

Con Grosso, además, coincidieron en varios proyectos en común y así lo explica Machín: “Ahí hay algo que tiene que ver con la rosarinidad. No es la primera vez, acordate que hicimos «A cada lado», de 2007, después «Balas perdidas», el homenaje a Roberto Fontanarrosa en «Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo», en el que participaban varios directores de la ciudad. Esa rosarinidad evidentemente nos une. Todos salvo Lorenzo nacimos en Rosario, porque mi mujer vivía en Carcarañá pero nació en Rosario y estuvo vinculada a la ciudad muchos años. Son los vínculos fuertes que hizo uno en su vida, y tiene que ver con nuestros inicios y miradas sobre ciertos temas, eso tira. Fijate que incluso «Milagro de otoño», de Néstor Zapata, también me había llevado a filmar a Rosario. Se mezcla lo histórico, lo biográfico y lo temático, todo eso hace que varias de las cosas más importantes que hice en los últimos años se produjeron en la ciudad”.

machiotrapan.jpg El rodaje fue el año pasado en medio de la pandemia, aquí Grosso junto a Roberto Suárez y Gilda Scarpetta. Sebastián Suárez Meccia/La Capital

“Perros del viento” es la segunda de tres películas estrenadas en poco más de un mes que fueron filmadas en Rosario. La primera fue “Un crimen argentino”, el 25 de agosto; la segunda será la de Hugo Grosso el 15 de septiembre y la próxima “Argentina, 1985”, el 29 de septiembre. Sobre esta coincidencia o no tanto, también reflexionó Machín a pedido de Escenario y no dejó de dar su mirada crítica al respecto.

“Sería bueno que el Estado tome más conciencia de que los lugares que se ofrecen para filmar tienen que tener comodidades y facilidades. Creo que Rosario tiene todo para que eso suceda, y a veces falta un poco de voluntad política, por ejemplo para que Santa Fe tenga una ley de cine. Ojalá estas tres películas que se filmaron en la ciudad y que ya van a tener y están teniendo un recorrido importante en festivales del mundo, llame a una reflexión a quienes tienen el poder político para que sea más amable filmar en Rosario, que lo es, pero primero debería existir la ley de cine en Santa Fe. Pero antes que nada debería votarse la ley a nivel nacional, que si no se aprueba, el cine, el teatro, la danza, las bibliotecas populares se van a quedar sin tener recursos del Estado para producir, y eso caduca en tres meses. Si eso no sale, va a ser una catástrofe cultural”, concluyó Machín.

grossotapa.jpg Hugo Grosso junto al cartel de Parque España. El director habló de las metáforas del salto al vacío y de su eterna “rosarinidad”. Héctor Río/La Capital

Café de por medio en el bar de Sarmiento y Urquiza, Hugo Grosso se sentó esta semana por primera vez con un periodista para hablar de su película. “Es la primera devolución que tengo de algo que trabajé por más de diez años”, dijo con una media sonrisa mientras lucía una remera negra con el logo de The Beatles sobre un bombo de batería Ludwig.

—En “A cada lado” hablabas sobre el puente Rosario-Victoria y ahora tu historia atraviesa el Parque España. ¿Hay algún común denominador que hace que tus películas tomen como referencia paisajes rosarinos?

— Sí, es así, pero una es que no se me ocurre otra cosa (risas). Siempre recurro a lo que tengo a mano para poder contar algo. Y después, metodológicamente también, yo vengo de una escuela más vinculada al documental, la escuela birriana (Fernando Birri), esa cosa de llegar al fenómeno narrativo con una investigación, es casi de las ciencias sociales, es enfrentarse a la realidad, son resabios de la formación como realizador. Pero, por otra parte, siento que las historias nos cuentan, entonces uno es como un médium, sin jactarme de nada, pero si hay algo para contar eso pasa a través de uno y le ponemos el ojo y eso lo transforma en otro lenguaje. Lo otro también es que es un sentido de pertenencia, pertenezco a esto y no a otra cosa. Vivo en Buenos Aires porque mi hija estudia allí, pero muchas veces ando con el auto por la ciudad de Buenos Aires y digo «¿qué carajo hago acá?». Lo que me parece es que la realidad, el uso de las redes, el uso de los medios de comunicación está tan ficcionalizado, tan guionado, que yo me guardo para mí la posibilidad de contarte una ficción desde lo real, como lo que pasa en “Perros del viento”. A mí me gusta la idea de partir con la realidad y transformarla en un relato de ficción.

—¿Pero sucedía lo de los perros que se suicidaban o forma parte de la mitología rosarina?

—Sucedía y según dicen sigue sucediendo. Es más, ahora han puesto carteles en la zona de las barrancas y eso fue a partir de la película. Incluso las asociaciones protectoras de animales han aprovechado la cuestión de que se estaba tocando el tema para hacer algunos reclamos y el intendente se hizo eco y mandó poner esos carteles de “zona de riesgo para perros sueltos”. Todo comenzó en el año 94 con una nota de Clarín, que la tengo, que habla del fenómeno de los perros que se caían en esa zona. Evidentemente con la construcción eso era mucho más desolado. Si vos estás deprimido vas ahí a llorar. Me pasó una vez que me había peleado con una novia y me fui de zona sur al Parque España, me compré un porrón y me puse a llorar mirando el río desde la barranca. Es muy desolador el río, hay como un llamador de la tristeza, el choque es muy fuerte.

—Cuando la cultura canina no tenía el auge que tiene hoy ya venías bocetando este guión, diez años atrás. ¿Fueron de ayuda los testimonios que recopilaste?

—Sí, claro, hay algo de lo que la gente cree y lo que la gente crea. Yo hablé con gente que le pasó con sus perros, hay un marco científico en los testimonios de damnificados, incluso uno me dijo «el perro es el moño que adorna el paquete del matrimonio», es una ironía y tiene que ver con una investigación. Pero el hecho ocurre, no se puede saber por qué, la película no intenta aclararlo, algunos hablan de la frecuencia de los barcos, la vibración de los escapes libres del túnel Arturo Illia, es lo que dicen.

—El salto al vacío de los perros es toda una metáfora de la condición humana también. ¿Quisiste exponer ese paralelismo?

—Sí, hay una cuestión medio de la generación de los que tienen 50 años en la que uno se replantea qué ha hecho de su vida y no sabe qué tangente tomar. Entonces o hacés psicoanálisis o te lleva a que uno vaya a ver qué fue lo que pasó, ya sea con un amor del pasado, una historia no contada, un trauma no resuelto, cosas que hacen que en algún momento uno eclosiona y después envejecés con eso. Te replanteás la profesión, la pareja, qué estoy haciendo en el mundo, y en ese momento de la vida te pone al límite del vacío, no digo del suicidio, pero te pone a reflexionar sobre vos mismo, te animaliza un poco. Te pone en el lugar donde está más fuerte el instinto que la razón. Y eso pasa en la película, porque salvo porque procesamos y analizamos todo eso ¿cuál es la diferencia entre los perros que se tiran al vacío y nosotros que no lo hacemos?