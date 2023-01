Pablo Sánchez: "Lo que pasó conmigo en Central fue novelesco, fue raro"

El nombre de Pablo Sánchez estará siempre relacionado a Central, aun no estando dentro del club. Eso pudo pasar hace poco, cuando la dirigencia anterior lo apuntó como uno de los candidatos para suceder a Leandro Somoza, pero a Vitamina no le alcanzó para cumplir ese sueño porque finalmente se optó por Carlos Tevez. A varios meses de ese “episodio”, tal como lo tildó, el actual DT de Palestino aceptó gustoso el diálogo con Ovación y no mostró el mínimo reparo para charlar de aquella situación que le tocó vivir. “Lo que pasó conmigo en Central fue novelesco, fue raro”, tiró Vitamina, quien aseguró, sin rencores, que lo que el club buscó en ese momento fue “calmar un poco a la gente y generar un poquito de expectativa”. Se mostró feliz por el triunfo de Belloso en las elecciones y de que Russo sea el entrenador y hasta hizo referencia al expresidente Ricardo Carloni, de quien dijo: “Cometió un error al ponerlo a Gonzalo como el rival más importante, tratando de iniciar una guerra”, reflexionó Vitamina Sánchez en la tranquilidad que otorgaba el lugar que eligió para la entrevista, con las luces de Santiago de fondo.

“Después del episodio en Central me salió esto de Chile. Me dijeron que cuando se fuera Gustavo Costas yo iba a ser el técnico de Palestino, así que tuve esa tranquilidad de conseguir trabajo pronto. Tuve que esperar porque Gustavo se fue a la selección de Bolivia, pero estaba calmado. Me había ido muy bien en Audax Italiano y estaba esperando una oportunidad, algunas que eran muy lindas se fueron frustrando hasta que apareció esta en el fútbol chileno, que hoy en día es mi mercado”, contó.

Me llamó la atención que tildaras como “episodio” lo que sucedió con Central.

Es que fue un episodio, fue una posibilidad bien concreta de dirigir Central. Cuando eso pasa se barajan varios nombres y en este caso estaba la posibilidad de Tevez y la mía y terminaron eligiendo a Carlitos, por lo que se vio trunca mi chance. Le digo episodio porque fue todo novelesco, medio raro y en 48 horas se dio todo.

¿Te extrañó cómo se resolvió todo?

Creo que hubo una operación de prensa muy grande, en la que casi en un momento no había vuelta atrás. Fue raro, no son situaciones normales, pero bueno, era una apuesta por un exjugador con un nombre súper potente, a partir del cual se buscaba lograr lo que finalmente se logró, que fue calmar un poco a la gente y generar un poquito de expectativa. Digo esto porque estaba también el tema que podía venir Retegui y además el tema de los refuerzos. Era un combo que iba a generar tranquilidad, más allá de que después, como siempre ocurre, todo depende de los resultados.

¿Qué sentiste una vez que pasó todo? ¿Quedaste con bronca, angustia?

No, porque no hay que volverse loco cuando las cosas escapan a uno y yo sabía que no pasaba por mí. Después puedo analizar si fue justo o injusto, si acertaron o se equivocaron, pero todos sabemos que el fútbol es resultados. Me puso muy contento y orgulloso que me hayan tenido en cuenta una vez más en Central, pero mal no me puso.

Antes hubo una posibilidad, en la que tu nombre también estuvo arriba de la mesa, cuando el Mono Gordillo era el mánager, pero en realidad nunca te llamaron. ¿Fueron situaciones distintas?

Sí, fueron distintas, porque cuando se va el Kily me llamaron, pero lo hicieron al final de todo y como en Rosario nos conocemos todos yo ya sabía que el técnico ya estaba puesto y que iba a ser el Flaco Somoza, con lo cual no quise hacerle perder el tiempo a Central ni perderlo yo. Esta última fue distinta porque me llamó Di Pollina y creo que debe haber sido el último acto oficial de gobierno del expresidente porque me llamó a mí y al otro día entró a una clínica con problemas de salud y no se supo nunca más nada de él. Pero claro, que te llame el presidente del club estamos hablando de que es algo más serio.

Vitamina2.jpg Pablo Sánchez. "En el fútbol de Chile encontré gente que confía en mí, me respetan y me tienen en cuenta para trabajar"

De todas formas debe ser una materia pendiente el volver a dirigir Central, ya que te tocó de muy joven.

Seguro. Fui el técnico más joven de la historia en Central, no me fue bien y lo tengo más que claro, pero ojalá que algún día se dé. Como digo siempre, no es una revancha, sino que me gustaría porque amo el club y porque es imposible no emocionarme cada vez que paso frente al Gigante, recordando todas las cosas que vivía ahí adentro, tanto las buenas como las malas. Igual si no se da, tampoco pasa nada porque siempre voy a apoyar al que esté, deseándole siempre lo mejor.

Vitamina4.jpg Vita con Russo. El técnico de Palestino se reencontró con Miguel Russo y tuvieron una extensa charla.

Hace poco tiempo arrancó un ciclo nuevo en Central, con Belloso presidente y Russo como técnico, ¿qué expectativas tenés con todo esto, como hincha de Central por supuesto?

Las mejores. Si hubiera estado en Rosario le hubiera dado mi apoyo desde el lugar de socio, igual se lo di a la distancia. Que haya llegado Miguel como entrenador también le trae un poco de paz a lo que vivió Central últimamente. Es el técnico que sin dudas más consenso genera. En realidad, hay dos técnicos que le podrían traer paz y calma a Central y son Russo y el Chacho, por lo cual me parece un acierto la decisión que se tomó. Ahora Gonzalo tendrá que tener la capacidad, pero creo que está preparado porque ha tenido un recorrido muy importante a nivel sudamericano y a nivel Fifa y ojalá pueda aportar todas las soluciones que hoy necesita Central para volver a estar donde se merece. Ese me parece que es el gran proyecto de Gonzalo, poder levantar el club y llevarlo donde los hinchas quieren, a ser un equipo competitivo, a poder pelear. De todas formas, entiendo que se encontró con grandes dificultades y que está tratando de ir solucionando todo de a poco.

Vitamina3.jpg Sánchez y Belloso. Vitamina estrechó un fuerte abrazo con el presidente canalla.

¿Te sorprendió la diferencia que sacó en las elecciones?

Yo estaba convencido de que iba a ganar Gonzalo y creo que él también lo sentía así. Me parece que el expresidente en ejercicio cometió un error al ponerlo a Belloso como rival más importante, tratando de iniciar una guerra y polarizando la elección. Gonzalo igualmente la iba a ganar, pero me parece que eso desembocó en que lo hiciera de una forma muy abultada.

En Central te iniciaste como jugador, como técnico y además sos hincha. Conocés como pocos el mundo canalla, ¿cómo lo definirías?

El mundo Central es apasionante y eso me encanta. Hoy estoy muy contento con lo que está pasando en Central porque está lleno de gente que conozco y todos buena gente, como Gonzalo, Miguel, el Rifle, el Colo Lussenhoff, Falaschi y el Loncho Ferrari en inferiores, ahora Huguito Galloni. Creo que hay personas muy potables como para sacar la cosa adelante. Veníamos de años bravos donde las cosas no se hicieron bien y los resultados están a la vista, por eso ojalá que Central pueda volver a aquel Central competitivo que sacaba buenos jugadores, pero que esos buenos jugadores se quedaban tres o cuatro torneos. Hay necesidades producto de los desmanejos que hacen que los jugadores se tengan que ir muy rápido. Pero de eso se encargarán Gonzalo y su gente.

Dijiste que el fútbol chileno es “tú” mercado, ¿que encontraste aquí y creés que le diste al fútbol chileno?

Lo que ocurrió fue que encontré gente que confía en mí. Este es el sexto club que me toca dirigir acá en Chile y en el medio tuve un paso por Oriente Petrolero. Me siento cómodo porque me respetan, me tienen en cuenta, me llaman y más allá de las posibilidades que se concretaron tuve otras tantas, por lo cual siento sólo agradecimiento porque confían en mi trabajo y lo valoran. Estar entre los principales entrenadores es algo que lo tengo que tomar como un privilegio. Ojo, esto me genera mucha responsabilidad de seguir generando lo que indudablemente ya generé en el fútbol chileno.

Pablo "Vitamina" Sánchez

¿O sea, sentís que te hiciste un nombre, pero que eso es el fruto del trabajo que realizaste en todos los clubes que dirigiste?

Y, son muchos años, seis clubes y en algunos me fue realmente bien, como en la U de Concepción, donde tuve la posibilidad de ascender. En Everton me fue bien, clasificando a dos copas Sudamericana y con Audax Italiano a la Libertadores.

¿Y ahora en Palestino qué?

Es un club muy especial, que voy conociendo de a poco y que representa a la Palestina de Asia, con lo cual es una linda responsabilidad y un lindo desafío. Estoy muy contento.

Para el hincha argentino que no lo sigue mucho, ¿qué es hoy el fútbol chileno?

Hoy está en un momento bueno producto de la mala economía de Argentina. Las circunstancias de nuestro país hacen que en Chile se puedan contratar jugadores que antes eran imposible por cuestiones económicas. Antes se apuntaba a algún jugador del Nacional B o a algún suplente, pero hoy vienen jugadores de primera, dejan un club siendo titulares en Argentina para venir a Chile. Esto los entrenadores tenemos que tratar de aprovecharlo, al igual que la Federación Chilena, para que se vea un torneo más lindo.

¿Desde lo personal tenés algo por cumplir como entrenador o sos de vivir el día a día y trabajar donde toque?

Uno siempre piensa en dar el salto a un equipo grande. ¿Pero por qué digo esto?, porque el fútbol negocio de hoy en día hace que la brecha económica sea cada vez más grande entre los denominados grandes y el resto. A nosotros se nos hace muy difícil ser competitivos en un torneo largo, por eso si pudiéramos elegir optaríamos por un torneo corto, en el que metés una rachita de buenos resultados y te metiste en la pelea. Por eso digo que me gustaría dar ese paso a un equipo grande para poder pelear campeonatos. En 2021 lo peleamos con Audax Italiano, pero terminó siendo una pelea desigual, por eso se nos terminó escapando. No me quejo y soy un agradecido de tener esta posibilidad de trabajo y voy a tratar de aprovecharla. Palestino salió cuarto en el torneo pasado y los dirigentes me pidieron que supere eso, así que tengo un desafío bien bravo (risas).